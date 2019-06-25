Güven Makine, yeniden Treder üyesi oldu

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25 Haziran 2019, 15:19

Treyler sektörünün tek temsilcisi konumundaki Treyler Sanayicileri Derneği’ne (TREDER) katılımlar devam ediyor. Son olarak Güven Makina, yeniden TREDER’in üyesi oldu.

• 2016 yılında dış pazar payımız yüzde 60 seviyelerine çıkarttı.























TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, Türkiye’nin önemli treyler ve üstyapı üreticisi Güven’in, 42 yıldır sektöre önemli değerler kattığını, ikinci jenerasyon ile üretim yaptığını belirterek, “Güven’in aramıza katılması ile derneğimiz daha da güçlü hale geldi” dedi.Güven Makine Satın Alma Müdürü Metin Kirmit, TREDER’in sektörde çok önemli bir misyonu yerine getirdiğine değinerek, “Sektör paydaşları olarak, kurumsal sorumluluklarımız kadar, mesleki sorumluluklarımızın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeniden TREDER ailesine katılarak hem sektörümüz hem de ülkemiz için üstümüze düşen çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz. Güven olarak TREDER ailesine katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye de ki saygın treylerciler arasında olmak bizlere güç ve güven vermektedir. Yeniden bu derneğin altında çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz. 40 yıllık bilgi ve birikimimizi bu dernek çatısı altında paylaşmak gurur verici” şeklinde konuştu. Silobas, trans mikser, damper ve şase grubunda İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirten Metin Kirmit, 550 araçlık yıllık üretimi yüzde 30 artırarak yılda 700-750 dolayında üretim yaparak bölge ve ülke ekonomisine katkı vermeyi planladıklarını söyledi.Üretimlerinin yüzde 60’ını ihracatta değerlendirdiklerini belirten Güven Makine Satın Alma Müdürü Metin Kirmit, 10 üretimden 6’sının ihrac edildiğini belirterek 21 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı. Kirmit, firmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu ülkeler arasında AB’ye üye ülkeler, Ortadoğu ülkeleri, Arabistan, Kuveyt, Abudabi, Suriye, Türkî Cumhuriyetleri Türkmenistan, Kazakistan, Kıbrıs, Kuzey Afrika’da Libya, Cezayir, Fas, Tunus, gibi ülkelere ihracatımız var. Toplamda 21 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu şu demek: dünyadaki kriz olan bölgelere ihracatımız varsa, oraya mal satmakta zorlanıyorsak, diğer pazarlara yönelebiliyoruz. Bu da esnekliği gerektiriyor. Örneğin; Kuzey Afrika’ya geçen yıl Arap Baharı dolayısıyla ihracat yapamadık. Biz de Ortadoğu’ya, Türkî Cumhuriyetlerine yöneldik. Tabi ki kriz her firma gibi bizi de etkiliyor. Kullandığımız tedarik ettiğimiz malzemelerin fiyatı yükseliyor. Bu da bizim dış pazarda rekabet etme şansınızı azaltıyor. Ama çok şükür hiçbir zaman kalitemizden ödün vermiyoruz. Müşteri bizi Libya’dan da, Almanya’dan da, Türkmenistan’dan da, Arabistan’dan da buluyor. Bir ülkenin olmazsa olmazlarından olan üretimi yapıyoruz. Yaptığımız ürünler, yatırım ürünleri, inşaat araçları, nakliye araçları olduğu için gelişmekte olan ülkeler yatırım yapmaktan ödün vermiyor. Çünkü yatırım araçları, inşaat araçları, taşıma araçları olduğu için bunları es geçmek olmuyor. Bu anlamda kurumsal bir kriz yönetme bilgisine sahibiz. Bu da daralmayı getirmiyor.”•1977 yılında akaryakıt tankeri imal ederek üretime başladı• 1990 yılında çimento silobası imalatını gerçekleştirdi• 1995 yılında İskenderun Organize Sanayi Bölgesine taşındı• 2004 yılında yarım boru tip damper imalatına başladı• 2005 yılında TUV CERT ISO 9001 :2000 kalite standardını gerçekleştirdi• 2006 yılında Fren Tip Onay Belgesini ( ECE R-13) ayrıntılı ve zor testler sonucu başarıyla aldı• 2008 yılında yarı-römork damperli silobas ve kamyon üstü transmikser imalatına başladı• 2010 yılında Almanya ve USA’ya silobas satışı gerçekleştirdi• 2012 yılında Rusya’ya silobas satışı gerçekleştirdi• 2013 yılında yarı-römork treylermixer imalatını gerçekleştirdi• 2014 yılında Pazar payımız yüzde 50’lere ulaştı• 2014 yılında yeni regülasyonlu 2007/46/EC direktifleri sertifikasını bünyesine kattı• 2016 yılında (TSEK) Türk Standartları Enstitisü Kriterlere uygunluk belgesini ayrıntılı ve zor testler sonucu başarıyla aldı