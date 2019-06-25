Optifuel Challenge 2019 ile yine rekorlara imza atıldı

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25 Haziran 2019, 14:54

Renault Trucks’ın iki yılda bir düzenlediği sürüş yarışması Optifuel Challenge’ın Türkiye yarı finali tamamlandı.













































































2019’da beşincisi düzenlenen Optifuel Challenge için 25 ülkeden 2.000 sürücü, daha az yakıt tüketimi için direksiyon başındaydı. Yakıt tasarrufunun önemine dikkat çeken yarışmada her ülkenin yarı finalleri tamamlandı. Türkiye’deki yarı final elemeleri, Michelin Lastikleri’nin iş birliği ile 12-21 Haziran tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirildi. 71 sürücü, ekonomik sürüş için mücadele ettiler.11 Haziran’da yarışma kurallarının paylaşıldığı hazırlık gününden sonra 12 Haziran’da sürücüler start aldı. Her bir sürücü, Mersin’de özel olarak seçilen 40 km’lik parkurda sürüş gerçekleştirdi. Yarışmanın rekor yakıt tüketimi, 100 km’de 21.5 litre oldu. 21 Haziran’da sona eren yarışmada bu rekor ile Aktur Uluslararası Nakliyat adına yarışan Ömer Yaman birinci olurken, 100 km’de 22 litre yakıt tüketimini yakalayarak Erman Nakliyat adına Olcay Ecevit, ikinciliğe hak kazandı. Transaktaş firmasından Metin Aktaş ise 100 km’de 22.3 litre yakıt tüketimi değeri ile üçüncü oldu.Yarışmanın en tasarruflu sürüş performansını sergileyen profesyoneller, Michelin Türkiye’nin ödüllerine de hak kazandı. Michelin X Line Energy Serisi lastik donanımıyla Renault Trucks T 520 Yüksek Kabin çekicilerin kullanıldığı yarış sonrasında birinciye 6 adet, ikinciye 4 adet ve üçüncüye 2 adet Michelin lastik ödülleri sunuldu.Yarışmanın sonuçların açıklandığı ödül törenindesektörde yakıt tasarrufunun önemine dikkat çekti. Delepine, Renault Trucks olarak taşımacılık sektöründe en ideal yakıt çözümlerini geliştirmek üzere kesintisiz ar-ge yatırımları yaptıklarına değinerek şu şekilde açıkladı; “Renault Trucks olarak çevre dostu teknolojileri geliştirme politikamız ve müşterilerimizin Toplam Sahip Olma Maliyetini gözeten yaklaşımımızda yakıt tasarrufu en önem verdiğimiz konularımızdan biri. 2019’da piyasaya sunduğumuz elektrikli araçlardan dizel motorlara ve alternatif yakıtlara kadar en tasarruflu ve temiz teknolojileri üretmeye devam ediyoruz. Uzun yol segmentinde tek yakıt alternatifi olan dizel motorlarımızı daha da verimli ve tasarruflu hale getirmek üzere çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Sonuçta bir Renault Trucks çekici ile ortalama yüzde 10’luk bir tasarruf sağlanabilirken araçların, operasyonlarda kullanımı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle sürücülerin eğitimleri de önemli. İşte tüm bu konuların toplamında Optifuel Challenge yarışmasını düzenleyerek yakıt tasarrufuna dikkatleri çekiyoruz. Türkiye olarak bu yarışmanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yılki birincimiz Aktur Uluslararası Nakliyat adına yarışan Ömer Yaman’ı tebrik ederiz. Büyük finalden Türkiye’ye ödül ile dönebilmelerini diliyoruz.”ise Renault Trucks ile böyle özel bir projede iş birliği yapmaktan memnuniyetlerini dile getirerek; “Michelin olarak ağır vasıta lastikleri segmentinde sunduğumuz X Line serisi ile yakıt tasarrufu taahhüdümüzü de sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Renault Trucks’ın düzenlediği Optifuel Challenge’ın bir parçası olabilmek, stratejimizi de destekliyor” diye belirtti.ise; “X Line serisinde; önceki enerji serilerine göre yüzde 20 daha fazla kilometre ömrü sunarken, 100 kilometrede 2 litreye varan yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Böylece yakıttan sonra en büyük maliyet kalemi olan lastik ve lastik yönetimi konusunda taşımacılık sektöründeki maliyetleri minimize etmeyi planlıyoruz“ diye ekledi.Türkiye birincisi olan Aktur adına Ömer Yaman, Ekim ayında Lyon’da düzenlenecek uluslararası finalde diğer 24 ülkenin birincileriyle yarışacak. Türkiye dahil 25 finalist, ekonomik sürüş ile ilgili yazılı testin ardından Fuel Eco+ paketi donanımına sahip Renault Trucks T 480 Yüksek Kabin Maxispace çekiciler ile en düşük yakıt tüketimi için etabı tamamlayacaklar. Ticari hızdan ödün vermeden en iyi yakıt tüketimini sağlayan dünya birincisi, yarışta kullanılan çekicilerden birini kazanacak.Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fas, Fransa, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Şili, Türkiye, Tunus ve Ukrayna