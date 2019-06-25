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Anadolu Isuzu, Makedonya’ya ilk otobüs ihracatını Citiport ile gerçekleştirdi

Anadolu Isuzu, Makedonya’ya ilk otobüs ihracatını Citiport ile gerçekleştirdi

Tarih 25 Haziran 2019, 14:22

Dünyada 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Makedonya’ya ilk otobüs ihracatını gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ödüllü otobüsü Citiport, Makedonya’da hizmet vermeye başladı. Üsküp Havalimanı’ndaki kapasite artışı projesinin bir parçası olarak alınan satın alma kararı ile 3 adet Citiport’un teslimatı gerçekleştirildi. Anadolu Isuzu, 15 yıl önceki kamyon teslimatı sonrası Makedonya’ya ilk otobüs ihracatını yapmış oldu. 

“Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” ödülünü kazanan Isuzu Citiport, havalimanı otobüsü olarak hizmet verecek ve uçaklar ile havalimanı arasındaki transferleri gerçekleştirecek. Avrupa’nın birçok noktasında güçlü servis ağıyla hızlı hizmet veren Anadolu Isuzu, Citiport otobüsleriyle düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor. Güçlü Ar-Ge altyapısı ve araç tasarım deneyimiyle ürettiği birçok aracıyla ödüle layık görülen Anadolu Isuzu Avrupa’nın en çok tercih edilen Türk markalarından biri olarak öne çıkıyor.

 

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