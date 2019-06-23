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WLPGA Regional Summit Turkey 2019’da LPG endüstrisinin ana başlıkları masaya yatırıldı:

WLPGA Regional Summit Turkey 2019’da LPG endüstrisinin ana başlıkları masaya yatırıldı:

Tarih 23 Haziran 2019, 13:17

Selim Şiper: “Geleneksel istasyonlar, artık bütüncül yakıt istasyonlarına dönüşmüştür”

Dünya LPG Birliği Bölgesel Zirvesi - WLPGA Regional Summit Turkey 2019, LPG endüstrisinin uluslararası temsilcilerini İstanbul’da buluşturdu. 43 ülkenin katılımıyla 3 gün süreyle uluslararası LPG endüstrisinin nabzının attığı zirvede, sektörün tüm önemli başlıkları ele alındı.

Türkiye’nin otogazda dünya ölçeğinde örnek bir pazara sahip olduğuna dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Geleneksel akaryakıt, yani sadece benzin ve dizelin bulunduğu akaryakıt istasyonları; artık otogaz LPG’nin ve hatta elektriğin de ikmal edildiği bütüncül yakıt istasyonlarına dönüşmüş durumdadır” dedi. Selim Şiper, Petrol Ofisi’nin güçlü altyapısı ve faaliyetleri ile; her alanda olduğu gibi PO/Gaz ile de sektöre ve ülkeye yaptığı katkıya da vurgu yaptı.

Türkiye akaryakıt sektörü lideri Petrol Ofisi’nin de ana destekçileri arasında yer aldığı Dünya LPG Birliği Bölgesel Zirvesi (WLPGA Regional Summit Turkey 2019), LPG sektörünün uluslararası temsilcilerini 3 gün süreyle İstanbul’da buluşturdu. Dünya LPG Birliği (WLPGA) tarafından Türkiye LPG Derneği’nin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez düzenlenen zirveye, 43 ülkeden yaklaşık 400 delegenin yanı sıra 50’si yapancı toplam 70 firma katıldı. LPG Endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getiren WLPGA Regional Summit Turkey 2019’da 50’den fazla uluslararası konuşmacı ile sektörün tüm önemli konuları ele alındı. Petrol Ofisi’nin ana destekçileri arasında bulunduğu bu önemli uluslararası buluşmada, PO/Gaz standı ile de yer aldı.



“Türkiye, otogaz pazarı ile dünyaya örnek teşkil eden ülke”
Türkiye’nin otogaz açısından, gerek rakamları ile gerekse piyasa yapısı ve düzenlemeleri ile dünyaya örnek teşkil edecek bir pazar olduğuna dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Ülkemiz, otogaz tüketimi açısından dünyanın ikinci, LPG’li araç ve ikmal istasyonu sayıları ile de dünyanın birinci pazarıdır. Türkiye’deki otogaz başarısı ve yaygınlığı nedeni ile geleneksel akaryakıt, yani sadece benzin ve dizelin bulunduğu akaryakıt istasyonları; artık otogaz LPG’nin ve hatta elektriğin de ikmal edildiği bütüncül yakıt istasyonlarına dönüşmüş durumdadır. Ülkemizde tüketilen toplam LPG’nin %79’u otomotiv yakıtı olarak kullanılmaktadır. Toplam 3,3 milyon tonluk otogaz pazarının %77’lik payı ise doğrudan veya ilintili olarak PETDER bünyesinde yer alan akaryakıt dağıtım şirketlerinin tedarikindedir. Dolayısıyla akaryakıt dağıtım şirketleri arasında da otogaz yadsınamaz bir gerçektir” açıklamasında bulundu.



“PO/Gaz ile otogaz pazarında da öncülük ediyor, gelişimine katkı sağlıyor”
Türkiye akaryakıt sektörünün geleneksel lideri Petrol Ofisi olarak, otogaz ikmali yapılabilen 1.300’ü aşkın istasyonu ile ülkemizin en yaygın ağlarından birine sahip olduklarını belirten Selim Şiper, “PO/Gaz olarak, 400.000 tonun üzerinde otogazı tüketiciye ulaştırıyoruz. İstasyonlarımızda ortalama günde 150.000 üzerinde araca ve yılda 50 milyonun üzerinde araca otogaz dolumu yapıyoruz. PO/Gaz’ın bu önemli satış hacmi ve istasyon ağının yan ısıra, yüksek depolama kapasitesi ve LPG terminallerinden oluşan önemli bir alt yapı ile akaryakıtta olduğu gibi bu alanda da Türkiye’ye hizmet veriyoruz, otogaz pazarını geliştiriyor, katkı sağlıyoruz” dedi.

 

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