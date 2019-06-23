Goodyear ve FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası 2019 Sezonunu Açtı

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23 Haziran 2019, 13:03

Goodyear, önümüzdeki üç yıl boyunca FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası katılımcılarının tek lastik tedarikçisi olacak.

2019 sezonunun başlamasıyla birlikte Goodyear, kamyon yarışlarına olan uzun süreli bağlılığını sürdüreceğini duyurdu. Goodyear, Federation Internationale de l’Automobile (FIA) ile olan ortaklığını uzatarak, 2021 yılına kadar önümüzdeki üç yıl süresince FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası’nın tek lastik tedarikçisi olacak.





Yarışlar 26 Mayıs’ta Misano’da (İtalya) başladı. Misano’daki ilk yarışı, mücadeleye 6. sırada başlayan Jochen Hahn kazandı. Yarışlar süresince 1.500 beygir gücündeki 5,5 tonluk kamyonların 160 km/saat hızlarla yüksek performanslı spor araçlara benzer bir şekilde yarışmalarının heyecanına tanık olacağız.







Tüm katılımcılar sadece özel olarak tasarlanmış Goodyear Kamyon Yarışları Lastiklerini kullanıyorlar. FIA ve Avrupa Kamyon Yarışları Derneği (ETRA) ile kurulan özel iş birliği, Goodyear’a kamyon lastiklerindeki inovatif teknolojik yeterliliğini gösterme olanağı sundu. Ayrıca Goodyear bu sayede zorlayıcı ve rekabetçi koşullarda kamyon lastikleri için geliştirilen yeni teknolojilerini test etme fırsatı da buluyor.





Goodyear Commercial Avrupa Genel Başkan Yardımcısı David Anckaert şunları söylüyor: “Kamyon yarışlarına olan 15 yıllık bağlılığımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz. Bu seri için ürettiğimiz özel lastiklerin iki hedefi var; öncelikli hedefimiz heyecanlı bir yarış atmosferine katkıda bulunmak için kamyonların her koşul altında yüksek hızlarda performans göstermesini sağlamak. İkinci olarak ise, her gün Avrupa yollarında kullanılan lastiklere benzer bir gövdeye sahip olan tüm yarış lastikleri gibi kamyon lastiklerimizin de kalitesini ortaya koymak.’’















Goodyear Kamyon Yarışı Lastikleri 315/70R22.5 ebadında üretilmiştir ve standart Goodyear kamyon lastiklerinde kullanılana benzer bir gövdeye sahiptir. Düşük ısı üretimi ve yanal kuvvetlere karşı dayanıklılık sağlayan güçlendirilmiş gövde yapısı sayesinde en zorlu yarış koşullarında bile en iyi performansı sergiler.





Goodyear Kamyon Yarışı Lastikleri ayrıca hem kuru hem de ıslak zemin koşullarında mükemmel yol tutuş performansı gösteren özel olarak tasarlanmış sırt desenine sahiptir. Karakteristik asimetrik omuz ve kanal yapısı sayesinde sırt deseni tüm sürücüler ve araçlar için tutarlılık gösteren eksiksiz bir performans sunar.









FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası 2019 Yarış Programı

Misano, İtalya 25 - 26 Mayıs

Hungaroring, Macaristan 22 - 23 Haziran

Slovakia Ring, Slovakya 06 – 07 Temmuz

Nürburgring, Almanya 20 - 21 Temmuz

Most, Çek Cumhuriyeti 31 Ağustos - 1 Eylül

Zolder, Belçika 14 – 15 Eylül

Le Mans, Fransa 28 - 29 Eylül

Jarama, İspanya 5 - 6 Ekim





Goodyear Kamyon Yarışı Lastiklerinin bir diğer özelliği de Radyo Frekansı Kimliğidir (RFID). Bu, FIA’nın yarış lastiklerinin sayısı ve kullanımı açısından tüm ekiplerin kurallara uyup uymadığını denetlemesine olanak verecek her lastiğe özgü bir kimliktir.