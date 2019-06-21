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Türkiye’de ilk: Castrol’ün bitkisel bazlı motor yağı Bosch Car Service’lerde

Türkiye’de ilk: Castrol’ün bitkisel bazlı motor yağı Bosch Car Service’lerde

Tarih 21 Haziran 2019, 16:07

Dünyanın lider madeni yağ üreticilerinden Castrol, Türkiye’nin en geniş özel servis ağına sahip markalarından Bosch ile yürüttüğü başarılı iş birliğini, Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC ile daha da ileriye taşıdı.

Türkiye’nin önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol, otomotiv yenileme pazarının güvenilir ve önde gelen firmalarından Bosch ile imzaladığı 3 yıllık iş birliğine Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC ürününü de ekledi. Türkiye’nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağı olan Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC, Türkiye’de ilk defa Bosch Car Service noktalarında tüketiciye ulaşacak.

Bosch Car Service ile iş birliklerini her geçen yıl daha da ileriye taşıyan Castrol Türkiye, Orta Asya ve Ukrayna Direktörü Aslı Yetkin Karagül konuyla ilgili şunları söyledi: ‘‘Castrol Türkiye olarak bulunduğumuz sektörde gerek ürünlerimizle gerekse güçlü iş birliklerimizle her zaman sektörün öncü markası olduk. Performans, kalite, güven ve sürdürülebilirlik bizim bu amaçtaki pusulamız oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde Castrol olarak Türkiye’nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağı olan Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC’in lansmanını yaptık. Bu ürünümüzle pazardaki gücümüzü devam ettirirken, çevresel sorumluluk bilincimizle sektörümüzde sürdürülebilirlik alanında pozitif bir değişim başlatmayı hedefledik ve bunu büyük bir ölçüde de başardık. Şimdi de bugünden geleceğe fayda sağlayan bu ürünümüzü Bosch Car Servise ile tüketicilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Castrol olarak her zaman en iyi hizmet ve kaliteyi sunmaya ve bunu yeni iş birlikleriyle güçlendirmeye devam edeceğiz.’’

Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü Kıvanç Arman, “Yaklaşık 15 bin üyesiyle dünyanın en büyük bağımsız araç bakım ve onarım servis zinciri olan Bosch Car Service’ler her geçen gün Türkiye geneline de yayılıyor. Bugün itibarıyla 62 ilde toplam 250 servis noktamız hizmet veriyor. Hedefimiz 2019 yılı sonuna kadar sayımızı 300’e çıkarmak. Bizim başarı kriterimiz, müşteri memnuniyetidir. Bunun için kullandığımız her ürünün üstün kaliteli olmasına önem veririz. Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol ile iş birliğimizi de bu kapsamda değerlendiriyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağı olan Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC, ülkemizde ilk defa Bosch Car Service noktalarında tüketiciye ulaştıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

 

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