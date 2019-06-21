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Volkswagen Caddy’de 19 bin TL’ye varan indirim

Volkswagen Caddy’de 19 bin TL’ye varan indirim

Tarih 21 Haziran 2019, 14:39

Volkswagen Ticari Araç, ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesine sayılı günler kala Caddy ve Transporter modellerinde büyük indirimler sunuyor.

Volkswagen Ticari Araç, KDV ve ÖTV indirimlerine ek fırsatlar sunmaya devam ediyor. 30 Haziran’a kadar sürecek kampanya kapsamında Caddy versiyonlarında 19 bin TL’ye, Transporter versiyonlarında ise 23 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor.

Kampanya ile Caddy modelleri 94 bin 552 TL’den, Transporter modelleri ise 112 bin 467 TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor.   
Volkswagen Ticari Araç’ın kampanyasında bu indirimlere ek cazip ödeme koşulları da yer alıyor. Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliği ile uygulanan faiz kampanyası kapsamında, Volkswagen Ticari Araç’ın tüm modelleri için 100 bin TL’ye 36 ay yüzde 1,99 faiz oranı sunuyor.

 

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