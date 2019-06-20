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MINI Haziran’da da May Fest fırsatlarına devam ediyor

20 Haziran 2019, 11:33

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu MINI için sunduğu ÖTV avantajı ve takas desteği fırsatlarına Haziran ayında da devam ediyor.

Haziran ayı boyunca Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcılarına gelenler MINI Countryman, MINI 3 Kapı ve 5 Kapı modellerinde geçerli ÖTV avantajı ve takas desteği fırsatından yararlanabiliyor.



MINI Showroom’larına gelenler, May Fest’e özel tüm MINI modellerinde geçerli 3.000 TL’ye varan takas desteğinden yararlanabiliyor. MINI Countryman’de ise 12 ay vade ile 50 bin TL kredi kullanımında %0 faiz ve takas desteği sunuluyor.



MINI Türkiye’nin stoğunda bulundurduğu tüm modellerin, fiyat, renk ve donanım seçeneklerine kadar bütün detaylarının görüntülenerek rezerve edilebildiği MINI Online Satış platformu https://onlinestore.mini.com.tr adresinden May Fest’e özel avantajlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.



