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Otokar, Atlas bayileriyle bir araya geldi

20 Haziran 2019, 11:29

Türkiye’nin öncü otomotiv şirketlerinden Otokar, hafif kamyon segmentinin güçlü aracı Atlas’ın bayileriyle bir araya geldi. Türkiye genelindeki kamyon bayilerinin yöneticilerinin katılım gösterdiği toplantıda, mevcut faaliyetler, hizmetler, kamyon pazarı ve hedefler konuşuldu

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye genelindeki etkin bayi ağıyla ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Kullanıcı beklenti ve isteklerine uygun araçlar geliştirerek müşteri memnuniyetini odak noktasına koyan Otokar’ın üst yönetimi ile pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler, mühendislik ve yedek parça ekipleri, Otokar’ın Sakarya’daki fabrikasında kamyon bayileriyle bir araya geldi. Toplantıya Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül, Satış Direktörü Murat Tokatlı, Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, Ticari Araçlar Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Oğuz Doruk, Yedek Parça Satış ve Pazarlama Müdürü Orçun Şeramet ve diğer Otokar yöneticileri katıldı.



Otokar’ın Türkiye genelindeki Atlas kamyon bayilerinin yöneticilerinin katıldığı toplantıda, mevcut hizmet ve faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunulup, kamyon pazarı değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, gelecek dönem hedefleri konuşuldu.





OTOKAR ATLAS : HAFİF KAMYON SEGMENTİNİN GÜÇLÜ KAHRAMANI

Kullanıcı konforu için pek çok detayın yer aldığı, ticaretin kahramanı Otokar Atlas; adını mitolojide gök kubbeyi omuzlarında taşıyan, güçlü kahraman Atlas'tan alıyor. ABS, elektronik denge kontrolü (ESC), tam havalı fren sistemi ve geniş iz mesafesi ile sürücüsüne yolculuk boyunca güven veren araç, iç kabini ile konfor konusunda fark yaratıyor. Farklı ihtiyaçlara göre iki farklı uzunluk seçeneğine sahip olan Atlas, kullanıcıların konforlu ve güvenli sürüş ihtiyaçlarına birçok yönden cevap veriyor. Şerit takip sistemi LDWS ile sürücülerin yolculukları esnasında şerit dışına çıkmaları durumunda uyararak güvenliği üst düzeye çıkaran araç, yokuş kalkış desteği (HSA) ile dik rampalarda aracın geri kaymadan yola devam etmesini sağlıyor. Hız sabitleme özelliği de bulunan Atlas, direksiyon üstü kontrol düğmeleri, yol bilgisayarı, geniş torpido gözleri, yenilenen orta konsolu, koltuk kumaşı ve dikiz aynalarıyla da dikkat çekiyor. LED sinyali ve sis lambalarıyla modern dış görünümüne sahip olan Otokar Atlas, ayarlanabilir farları ile sürücüsüne daha iyi görüş sağlıyor.



