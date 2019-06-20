Pirelli'nin yeni servis noktası Bursa'da açıldı

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20 Haziran 2019, 11:25

Bursa ve çevresinde otomotiv sektöründeki pek çok ürün grubunda hizmet sunan Pirelli’nin öncü yetkili satıcısı Maresen Otomotiv, ileri teknolojilerle donattığı satış ve servis noktasını 19 Haziran tarihinde Bursa Nilüfer’de hizmete açtı.



İş ortakları Maresen Otomotiv ile birlikte Bursa bölgesindeki müşterilerine Premium bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirten Pirelli Türkiye Satış Müdürü Emre Özdemir, “Bursa ve çevresinde otomotiv sektöründeki pek çok ürün grubunda hizmet sunan iş ortağımız Maresen Otomotiv, özellikle Bursa’da giderek büyüyen premium pazardaki güncel stoğu ve hızlı tedarik süreciyle Pirelli’nin önde gelen yetkili satıcılarından biri olmaya devam ediyor. Maresen Otomotiv’le faaliyetlerimize kısa bir süre önce başlamamıza rağmen hem bizim hem de Maresen’in deneyimli kadrosu ile birlikte başarılı sonuçlar almaktayız. Özellikle performans lastikleri alanında ürün gamı ve stok bazında müşterileri memnun etmeyi başaran iş ortağımız Maresen Otomotiv, markamızı en iyi şekilde temsil ediyor. Şimdi de ileri teknoloji ile donatılan yeni satış ve servis noktası ile Bursa’da performans lastikleri pazarında lider olmayı hedefliyoruz” dedi.





Maresen Otomotiv sahibi Erhan Adalıer ise Pirelli gibi bir lastik devinin iş ortağı olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Maresen Otomotiv olarak, Bursa ve çevresindeki müşterilerimize yeni satış ve servis noktamızda; güncel stoklarımız, premium segmentteki geniş ürün gamımız, ileri teknolojiye sahip makinelerimiz ve lastik oteli hizmetimizle hizmet vermek için sabırsızlanıyoruz. Yeni satış ve servis noktamızla bu bölgede müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını daha hızlı karşılarken, Pirelli markasını en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.







Özdemir: “Maresen’in deneyimli kadrosu ile birlikte Bursa’da başarılı sonuçlar alıyoruz”Maresen Otomotiv, geçmişten edindiği sektör deneyimi ile geleceğe ayak uydurarak Bursa’da Pirelli Ligi olarak adlandırılan Pirelli’nin tali bayilerinin büyümesi ve gelişmesi için de her daim katkı sunuyor.Bursa ve çevresinde otomotiv sektöründeki pek çok ürün grubunda hizmet sunan Maresen Otomotiv, lastik değişiminin yanı sıra ön düzen, sökme / takma, balans işlemleri gibi konularda da hizmet sunuyor. Ayrıca, yaz ve kış mevsimi için lastik değişimlerinde müşterilerine lastik oteli hizmeti de sağlıyor. Maresen Otomotiv, özellikle Bursa’da giderek büyüyen premium pazardaki güncel stoğu ve hızlı tedarik süreciyle Pirelli’nin önde gelen yetkili satıcılarından biri olmayı sürdürüyor.