TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi Voith Diwa verimlilik paketi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » 3d Lojistik

Alışan Transport Logistic Munich Fuarı’nda

Alışan Transport Logistic Munich Fuarı’nda

Tarih 20 Haziran 2019, 11:20

Alışan Lojistik, Almanya’nın Münich kentinde düzenlenen, Türk lojistik firmalarını ve dünya devlerini bir araya getiren Transport Logistic Munich Fuarı’nda yatırımlarını paylaştı.

Lojistik sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan Transport Logistic Munich Fuarı 4-7 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlendi. 1985 yılından itibaren uluslararası standartlarda sunduğu hizmetler ile adından söz ettiren Alışan Lojistik, yoğun ilgi gördüğü fuarda, taşımacılık ve lojistik sektörüne yön veren dünya devleriyle bir araya geldi.

Alışan Lojistik, Transport Logistic Munich Fuarı’nda; güçlü araç filosu ve ekipman donanımı, yaratıcı Ar-Ge grubu, yurtiçi ve yurtdışına yayılmış hizmet ağı, sahip olduğu yüksek kapasiteli depo ve antrepolar, müşteri ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği esnek ve inovatif lojistik çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Sektörel rekabette sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için süreçlerin optimize edilmesi prensibiyle hareket eden Alışan Lojistik, dijitalleşme ve inovasyon kavramlarının üzerine sıklıkla eğiliyor. Ar-ge merkezinde müşterilerini, iş ortaklarını ve akademik çevreleri bir araya getirerek güçlü bir inovasyon ekosistemi oluşturan Alışan Lojistik, dijitalleşen dünyada, lojistik sektörünün geleceğinin inovatif düşünebilme yeteneğine bağlı olduğu düşüncesi ile çalışmalarını sürdürüyor. Yıllardır var olan taşımacılık, depolama gibi hizmetlere alternatif yeni hizmetler ekleyen firma, Ar-Ge çalışmaları ile sunduğu hizmetin geliştirilmesine, zenginleştirilmesine ve yeni iş modellerinin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Alışan Lojistik’in hayata geçirdiği Yön ve Konya Ar-Ge Merkezleri, dijital dönüşüm çağında firma müşterilerinin problemlerini inovatif bir şekilde çözüyor. Alışan Lojistik, aynı zamanda dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 süreçleri ile inovatif iş modelleri oluşturarak küresel oyuncu olma misyonunu sürdürüyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

3d Lojistik

Kar Maden ilk forklift alımında Komatsu markasını tercih etti

 Kar Maden ilk forklift alımında Komatsu markasını tercih etti Temsa İş Makinaları, Türkiye ve Avrupa’da tek magnezyum üreticisi olan Kar Maden’e fabrikasının farklı bölümlerinde...

Yurtiçi kargo’dan elektrikli araç atılımı

 Yurtiçi kargo’dan elektrikli araç atılımı “Elektrikli Araç Projesi” ile ilgili bilgi aktaran Yurtiçi Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fatih Önyol araçl...
Vahit MAHMATLI
Tarım ve tarım araçları...

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı