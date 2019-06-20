Erzincan şehir içi ulaşımda Anadolu Isuzu’yu tercih etti

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20 Haziran 2019, 11:12

“Erzincan Kent İçi Ulaşım A.Ş.” yeni ve modern ulaşım araçları Isuzu Novo Citi ve Novo Citi Life araçlarını Erzincan Belediye Binası önünde düzenlenen törenle teslim aldı.

Türkiye’de üretilen ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Isuzu Novociti Life, şimdi de Erzincan halkının konforlu ve güvenli ulaşımını sağlamaya hazırlanıyor. Erzincan Belediye Binası önünde düzenlenen törende 8 adet 8 metre uzunluğunda Novo Citi Life MT ve 2 adet 7.5 metre uzunluğa sahip Novo Citi araç teslim edildi.





Anadolu Isuzu’nun yetkili satış bayisi Öztopraklar Otomotiv aracılığıyla gerçekleşen satışın teslimat töreninde Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan belediyesi yetkilileri, Erzincan Kent İçi Ulaşım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Albayrak, Ulaşım Hizmetleri Yöneticisi Sayın Mehmet Polat, Erzincan Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Sayın Bedir Limon ve Anadolu Isuzu yetkilileri katılımda bulundu.













Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman; “Sınıfının en ekonomik, en konforlu, en güvenli ve en performanslı aracı olan, aynı zamanda yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın da ulaşımda kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayan uluslararası ödüllü Isuzu Alçak tabanlı Novociti Life’tan 8 adet ve Novo Citi’den 2 adetin teslimatını gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde, işçilerimizin emeğiyle üretilen ve Erzincan halkının hizmetine sunulacak olan modern toplu taşıma araçlarımızın uzun yıllar bu güzel şehrin insanlarını taşıyacak olmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Erzincan halkının konforlu ve güvenli ulaşımı için Isuzu’yu tercih eden Kent İçi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet ALBAYRAK ve ekibine, satışın gerçekleşmesini sağlayan yetklili satıcımız Öztopraklar’a ve araçlarımızın performansının devamlılığını sağlayacak olan Erimsan’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.





Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük otobüs yerine ideal boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.





Anadolu Isuzu’nun otobüs ürün grubunda bulunan 9,5 m. uzunluğundaki Citibus modeli ile 7,5 m. uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 m. uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, ideal boyutlarıyla beraber otobüs görünümünü de koruyor. Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 Nm tork üretirken sessizliği de sağlıyor. FPT’nin EGR (egzoz gazı geri çevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlarken, Yurtdışında talep edilen standardları da sağlamış oluyor. Novociti Life hem yurtiçinde hem de yurtdışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.





Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life’ın insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyor.













Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motor ve yürüyen aksamın arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken araç arkasındaki kapak tasarımı da günlük servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Novociti Life’ın motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.





Isuzu Novociti Life, 1 yılda toplam 3 ödül aldı. Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü 2018 yılının Nisan ayında A’Design Award & Competition’dan “Gold A’Design Award” ile almıştı. Son ödülünü Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı’ndan “New Model Bus” kategorisi 3.’lüğüyle alan Isuzu Novociti Life, toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu’yu çok daha güçlü konuma taşıyor.