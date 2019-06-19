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Ağır nakliyeciler Tırsan tesislerinde
19 Haziran 2019, 13:37
Tırsan Treyler, bugün Sakarya tesisinde Türkiye’nin en önemli ağır nakliyecilerini ağırladı.
Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Tırsan Treyler, bu ürün yelpazesinin en özellikli ürünlerden biri olan low-bed alanındaki üretimini ve üretim süreçlerini tanıtmak amacıyla ağır yük nakliyecileri ile yeni bir bilgi alışverişi dönemini başlatmak için özel bir buluşma gerçekleştirdi.
Bu buluşmaya Ağır Nakliyeciler Derneği ve Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacıları Derneği üyesi olan nakliyeciler katıldılar. Etkinlikte ağır yük taşımacıları ile birlikte çekici ve yarı römork satışı yapan yetkili bayilerin temsilcileri de hazır bulundular. Davetin onur konuğu ise kısa adı TAİD olan Ticari Araç İthalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Eksin idi.
Ürünler hakkında konukları Tırsan mühendislerinin bilgilendirdiği etkinlikte, 2016 yılından beri Ölçü Dışı Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Avrupa Birliği (ESTA) Ulaştırma Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini yürüten; Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, ağır nakliyecilere zorlu işlerinde Avrupa yollarında da tam destek verdiklerini vurguladı.
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