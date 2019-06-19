Ağır nakliyeciler Tırsan tesislerinde

Anasayfa » Üstyapi

19 Haziran 2019, 13:37

Tırsan Treyler, bugün Sakarya tesisinde Türkiye’nin en önemli ağır nakliyecilerini ağırladı.

Ürünler hakkında konukları Tırsan mühendislerinin bilgilendirdiği etkinlikte, 2016 yılından beri Ölçü Dışı Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Avrupa Birliği (ESTA) Ulaştırma Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini yürüten; Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, ağır nakliyecilere zorlu işlerinde Avrupa yollarında da tam destek verdiklerini vurguladı.



























































































Bu buluşmaya Ağır Nakliyeciler Derneği ve Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacıları Derneği üyesi olan nakliyeciler katıldılar. Etkinlikte ağır yük taşımacıları ile birlikte çekici ve yarı römork satışı yapan yetkili bayilerin temsilcileri de hazır bulundular. Davetin onur konuğu ise kısa adı TAİD olan Ticari Araç İthalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Eksin idi.