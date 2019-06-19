Tofaş, yaz tatilinde Anadolu arabaları müzesine ziyaretçilerini bekliyor

Anasayfa » Otomobil

19 Haziran 2019, 11:43

Anadolu’da tarih boyunca ortaya çıkan araba kültürü ve bu kültürün getirdiği birikimin aktarıldığı müzede aynı zamanda Tofaş tarafından üretilen modeller de sergileniyor.

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş tarafından hayata geçirilen 2002 yılından bu yana tarih ve otomotiv meraklılarını ağırlayan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle başlayan yaz tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor. Ziyaretçiler, toplam 17 bin metre kare yeşil alan içerisinde yer alan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde gezdikten sonra, Fayton Kafe’de keyifli vakit geçirebiliyor.





















Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde, otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak canlı ve etkili bir anlatımla aktarılıyor; Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar uzanan bir zaman tüneline giriliyor. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde, 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra, tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nin içinde bulunduğu Umurbey Parkı Kompleksi içinde yer alan 2008 yılında restorasyonu tamamlanarak aynı yıl ziyarete açılan Umurbey Hamamı’ndaki Tofaş Sanat Galerisi de bugüne kadar yüz binlerce ziyaretçiyi konuk etti. Galeride sırasıyla; “Piemonte Torino Design”, “40.Yılında Tofaş ve Vehbi Koç”, “Eski Hamam Eski Tas” sergilerinin yanı sıra “Oyuncak”, “Zaman Makineleri Saat” sergileri ile birlikte “İşte Benim Zeki Müren” sergisi de düzenlendi. Tofaş Sanat Galerisi’nde şu anda “Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri” sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Halen devam eden sergide; terazi ve kantarların mutfaktan ticaret hayatına, ekonomiden bilime ve kültürel yaşama açılan bir yelpazede insan hayatında bıraktığı izlere yakından tanıklık etme imkanı sunuluyor.