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Allison Transmission'dan kamyonlara özel çözümler

19 Haziran 2019, 10:45

Allison Transmission, orta ve ağır segment kamyonlar için üretilen en güçlü e-aks sistemlerinden biri olan AXE Serisini tanıttı

Ticari kamyonların standart şasisine aks boyunca uyacak şekilde tasarlanmış tam entegre bir elektrikli güç aktarma sistemi olan AXE Serisi’nde, elektrik motorları, 2 vitesli şanzıman, yağ soğutucular ve pompalar bulunuyor. Ayrıca, eksiksiz bir aktarma organı çözümü için güç elektroniklerini de kapsıyor.



Allison Transmission Başkanı ve CEO'su David S. Graziosi yaptığı açıklamada; “100 yılı aşkın süredir inovasyon lideri olmamızla birlikte Allison, ticari araç endüstrisinin elektrikli aktarma organları çözümleri ile de dönüşümüne öncülük ediyor” diye belirterek; “AXE Serisi, ağır hizmet tipi kamyon segmentinde bu güç seviyesi, kompakt boyut ve sade tasarımı sağlayan ilk e-aks diyebiliriz. Çözümümüz, ticari kamyonlar için geliştirilebilecek en verimli ve güçlü sistemlerden biri olduğu için gurur duyuyoruz” şeklinde açıkladı.



2019 Automotive News PACE Ödülü finalisti olan Allison AXE Serisi, orta ve ağır hizmet kamyonları için bir milyon mil tasarım ömrüne sahip. Sistem, bir veya iki vitesli elektrik motorunu ve çoklu-vites bir şanzımanı birleştirerek, ilave tahrik parçaları ve destek yapılarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Çift motorlu aks, 536 beygir gücünde (400 kilowatt) kesintisiz bir güce ve 738 beygir gücünde (550 kilowatt) maksimum çıkış gücüne sahip. Bu araçlar için bir tandem aks yapılandırması da mevcut. Gerikazanımlı frenleme sistemiyle, fren esnasındaki torkun yüzde 100’ü kullanılabiliyor. AXE Serisi’nin tam entegrasyonu, dahili soğutma sayesinde üstün verimlilik ve sınıfının en iddialı kesintisiz güç aktarımını sunuyor.



AXE Serisi, atık kamyonları, okul servisleri, ağır yük ve dağıtım kamyonları dahil olmak üzere neredeyse tüm ticari araçlarda elektrikli güç aktarımını mevcut standart şasiye entegre etmek için tek ve çift motor seçenekleriyle sunuluyor. Böylece tak çalıştır tasarım çözümü ile AXE Serisi’nin montaj sürecinde verimlilik sağlıyor.



