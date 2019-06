Anasayfa » Güncel

18 Haziran 2019, 15:58

Bolu Mudurnu’da, 14-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen “4x4 Dünyası Offroad Fest”, ortak tutkusu arazi aracı, karavan, motosiklet ve ATV araçlarıyla asfalttan çıkıp doğaya karışmak olan binlerce katılımcıyı bir araya getirdi.

Festival katılımcıları, ortak kültür ve bilgi paylaşımının keyfini, şehrin karmaşasından uzak, doğanın dinginliği içerisinde, aileleriyle birlikte yaşadılar. Doğanın, katılımcıların ve araçların güvenliğine yönelik tüm önlemlerin alındığı ve harfiyen uygulandığı etkinlikte, hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadı.













Doğada aile ve aynı ilgi alanına sahip dostlarla birlikte kamp, yaşam, eğitim ve eğlenceden oluşan kaliteli zaman konseptiyle düzenlenen festival kapsamında, çocuklar ve büyükler için 20 farklı eğitim ve atölye çalışmasının yanı sıra, 3 sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Test sürüşleri, sohbetler ve farklı aktivitelerle zengin bir içerik sunan festival kapsamında, sevilen sanatçı Eda Baba 15 Haziran akşamı doğanın eşsiz ambiyansında akustik konser verdi.





Festival, TOSFED, Mudurnu Kaymakamlığı ve Mudurnu Belediyesi, Offroad camiasının Bolu ve Mudurnu’da yer alan kulüp yapılanmaları Bolu Offroad Kulübü BOLOFF ve Mudurnu Offroad’un yanı sıra, Can-Am, CF Moto, AVC 4x4 Offroad Aksesuar, Crawler Karavan, Yaman JP, Outroad Academy Turkey, İlfer Offroad Custom Garage, Transanatolia, 4x4 Rescue Team, AO Smith, Aksa Jeneratör – Umay Elektromekanik, Warn Türkiye, Acıbadem Mobil, Cosy Wolf, La Marzocco ve Brown Swiss Burger&Coffee’nin sponsorluk desteğiyle gerçekleştirildi.















Otomotiv sektörünün dev markaları -Ford, Mitsubishi Motors, Nissan, Peugeot, Toyota, Volkswagen Ticari Araç, Honda, Safety Turkey, Castrol Power 1 ve Aygaz Otogaz da festivalin sponsorları arasında yer aldılar.





Festivalin organizasyonunu üstlenen 4x4 Dünyası Erel Dijital Yayıncılık İmtiyaz Sahibi ve Yayınlar Koordinatörü Mehmet Erel, “4x4 Dünyası Offroad Fest”in kendi alanında bugüne dek gerçekleşmiş en büyük etkinliklerden biri olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Doğayı seven, aileleri ve sevdikleriyle doğada olmaktan keyif alan, ortak bir kültürü, ortak bir tutkuyu paylaşanlar, ailece bir araya geldik. Bu hafta sonunu, doğada bizlerle birlikte geçirmek isteyen binlerce kişi, asfalttan çıkıp doğaya karışabilen her türlü araçla misafirimiz oldu. 250 bin metrekarelik bir alanda, heybetli ağaçların altında, göz alabildiğine uzanan çimenler üzerinde, etkinlikler, eğitimler, sohbetler, keyifli kahvaltı ve yemeklerle muhteşem deneyimler yaşadık. Otomobil, karavan, motosiklet markalarımız ve onlara ilaveten, Offroad camiamızın pek çok ticari paydaşı da, stantlarıyla alana renk kattılar. Mudurnu’nun tertemiz doğasına konuk olduk, festivalden sonraki bir günümüzü doğayı bulduğumuz gibi tertemiz bırakmak için çalıştık. Bize destek olan Mudurnu Kaymakamı’na, belediye başkanına, federasyonumuza, güvenlik güçlerimize, Mudurnu halkına ve bizi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Gelecek sene daha da iyisini, yine hep birlikte yapmak için çalışmalara başladık bile.”





Festival kapsamında, Halit Bolkan ile Sanayi Savaşları, Erkin Yeşil ile Türkiye’de Keşfedilmemiş Rotalar ve Kamp Yerleri, Transanatolia Hikayeleri başlıklarıyla tematik ve interaktif açık hava sohbetleri gerçekleşti.













4x4 Dünyası Erel Dijital Yayıncılık tarafından düzenlenen festivale, organizasyon partneri olarak destek veren dsm group’un yanı sıra, Deneme Tahtası motosiklet partneri, PRactice Communication Management iletişim partneri ve Patavat da sosyal medya partneri olarak katkıda bulundular.Kamp odaklı bir festival olarak düzenlenen “4x4 Dünyası Offroad Fest”in katılımcıları, festival alanında kurdukları çadırlarda ve alana yakın mesafede yer alan, tarihi konaklardan çevrilmiş bölge otellerinde konakladılar. Böylece bölgenin turizm potansiyeline ve tanıtımına katkı sağlandı. Katılımcılar günlük ihtiyaçlarını ise, festival alanında kurulan halk pazarından karşıladılar.Bunun yanı sıra “4x4 Dünyası Offroad Fest” kapsamında gerçekleştirilen eğitim, atölye çalışmaları ve etkinlikler şöyle sıralandı:4x4 Dünyası sponsorluğunda “Kamp Malzemeleri, Kamp Yeri ve Çadır Seçimi”, “Kamp Ateşi”, “Çocuklar için Resim”, “Manzara Fotoğrafçılığı” atölyeleri,Acıbadem Mobile sponsorluğunda, “Doğada İlk Yardım” atölyesi,Baydemirler Lastik sponsorluğunda, “Arazi Lastiği Seçimi ve Bilgisi” eğitimi,Can – Am sponsorluğunda, “ATV Sürüş Teknikleri” eğitimi,Crawler Karavan sponsorluğunda “Doğada Yemek” ve “Karavanda Yemek” atölyeleri ile, “Karavan Seçimi ve Park Alanı Belirleme” eğitimi,Deneme Tahtası sponsorluğunda “Motosiklet ile Kamp ve Pratik Yükleme Bilgileri” ve “Motosiklet ile Uzun Yolda Mekanik Problemler ve Çözümleri” eğitimleri,Ford sponsorluğunda, “Doğada Hayatta Kalma” eğitimi,La Marzocco sponsorluğunda “Coffee On The Road” atölyesi,Safety Turkey sponsorluğunda “Motosiklet Sürüş Teknikleri” eğitimi,Toyota sponsorluğunda, “Arazide Sürüş Teknikleri” eğitimi,Warn sponsorluğunda, “Vinç ve Hi-Jack Kullanma” eğitimi.