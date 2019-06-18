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Anasayfa » Kampanyalar
Fiat Doblo ve Fiorino haziran ayında da avantajlı!
18 Haziran 2019, 14:58
Fiat Professional’ın Haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyasında, “uzatılmış garanti” ile birlikte alınacak olan Fiat Doblo ve Fiat Fiorino modellerinde 50 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı sağlanıyor.
Uzatılmış garanti paketi dışında tercih edilecek Fiat Professional modelleri için 50 bin TL için 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Fiat Professional’ın sunduğu avantajlar bunlarla sınırlı kalmıyor, kredi kampanyalarından yararlanmak yerine nakit alım yapacaklara Haziran boyunca, 4 bin TL’lik nakit indirim sunuluyor.
Fiat Professional, Haziran ayında düzenlediği satış kampanyasıyla ticaretin ustalarının yanında olmaya devam ediyor. Haziran ayı boyunca “uzatılmış garanti” ile birlikte satın alınacak Fiat Doblo ve Fiat Fiorino modellerinde tüzel müşteriler için 50 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Uzatılmış garanti paketi olmaksızın satın alınacak Fiat Professional modelleri için de 50 bin TL için 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Kredi kampanyasından yararlanmak yerine nakit alımı tercih edecek müşteriler için ise tüm modellerde 4 bin TL’lik nakit indirim fırsatı sunuluyor. Fiat Doblo, Fiorino veya Pratico modellerinde sunulan FYA (Fiat Yol Arkadaşım) Connect uygulama paketiyse Haziran ayı boyunca KDV dâhil 200 TL’lik indirimle satın alınıyor.
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