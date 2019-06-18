Shell’den 1 milyon TL değerinde hediye yakıt kampanyası

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18 Haziran 2019, 14:51

Shell & Turcas, 30 Mayıs – 18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Türkiye genelindeki istasyonlarından akaryakıt veya otogaz alan 500 kişiye, toplamda 1 milyon TL değerinde yakıt hediye edecek.

İkramiye almaya hak kazanan her bir katılımcının Shell Club Smart kartına 2.000 TL değerinde hediye yakıt karşılığında puan yüklemesi yapılacaktır. Kazananlara kampanya kapsamında kazanılan yakıt puanları, 10 Mayıs 2020 tarihine kadar kullanılabilecektir.





















30 Mayıs’ta başlayan ve 18 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek kampanya dahilinde, Türkiye genelindeki Shell & Turcas istasyonlarından tek seferde 75 TL ve üzeri benzin, dizel veya otogaz alışverişi yapan tüm Shell ClubSmart kart üyeleri her yaptıkları 75 TL’lik alım için bir çekiliş hakkı kazanacaktır.Katılım üst limitinin olmadığı kampanya kapsamında katılımcılar alımları doğrultusunda kampanyaya istedikleri kadar çekiliş hakkı ile katılıp, kazanma şanslarını arttırabilirler. Katılımcıların çekilişe katılım sağlamaları için sistemde tanımlı, aktif bir Shell ClubSmart karta sahip olmaları yeterlidir.Shell ClubSmart kart sahiplerine yönelik kampanyanın çekilişi 04 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. Kazanan talihliler ise 10 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesi Türkiye baskısında duyurulacaktır.