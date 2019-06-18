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Goodyear’a General Motors ve Ford’tan mükemmellik ödülü

Goodyear’a General Motors ve Ford’tan mükemmellik ödülü

Tarih 18 Haziran 2019, 14:45

Goodyear, hem Ford Motor Company hem de General Motors tarafından ‘dünyanın iyi performans gösteren orijinal ekipman tedarikçisi’ seçildi.

Goodyear, Ford tarafından bu yıl Michigan’da düzenlenen 21. Dünya Mükemmellik Ödülleri’nde en başarılı küresel tedarikçi olarak ‘Dünya Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü. Goodyear, tedarikçi olarak beklentileri aştığı ve kalite, fiyat, performans ve teslimat alanlarında en yüksek mükemmellik seviyelerini yakaladığı için bu ödüle layık görüldü.

Bu prestijli ödüle ek olarak, Goodyear yakın zamanda Detroit’te düzenlenen General Motors 27. Yılın Tedarikçisi ödül töreninde General Motors Yılın Tedarikçisi ödülünü de aldı. Goodyear bu ödüle geçen yıl da layık görülmüştü.

General Motors Küresel Satın Alma ve Tedarik Zinciri Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Kiefer konuyla ilgili olarak: “Tedarikçilerimiz için çıtayı yüksek tutuyoruz. Goodyear ise bize marka sadakatine sahip müşteriler kazandıracak kaliteyi ve inovasyonu sağlayarak bu çıtanın çok üstüne çıktı.” dedi.

General Motors Yılın Tedarikçisi Ödülü’nün kazananları, General Motors’un satın alma, mühendislik, kalite, üretim ve lojistik alanlarındaki üst düzey yöneticileri tarafından oluşan global bir ekip tarafından seçilmektedir. Kazananlar Ürün Satın Alma, Global Satın Alma ve Üretim Hizmetleri, Müşteri Hizmetleri ve Satış Sonrası Hizmetler ile Lojistik alanlarındaki performans kriterlerine göre belirlenmektedir.

Goodyear Gelişen Pazarlar Tüketici Lastikleri OE Lideri Ömer Tanbay; “Goodyear olarak Avrupa’da 2018 ve 2019 yıllarında Ford, Nissan, PSA Grubu, FCA ve Honda’dan aldığımız ödüllerden sonra Kuzey Amerika’dan gelen bu önemli ödüller aracılığıyla işimizdeki mükemmeliyetimizin bir kez daha vurgulanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de tüm orijinal ekipman müşterilerimizle olan ilişkilerimize değer veriyoruz. Bu yöndeki çalışmalar ve ödüller, teknoloji ve inovasyon konusunda daha da üst seviyeye çıkmamız için bizi teşvik ediyor.” dedi.




 

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