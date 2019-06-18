Kar Maden ilk forklift alımında Komatsu markasını tercih etti

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18 Haziran 2019, 14:38

Temsa İş Makinaları, Türkiye ve Avrupa’da tek magnezyum üreticisi olan Kar Maden’e fabrikasının farklı bölümlerindeki faaliyetlerde kullanılmak üzere 10 adet Komatsu forklift satışı gerçekleştirdi.

Forkliftlerin teslimatı, Temsa İş Makinaları İç Anadolu Bölge Yöneticisi Çağatay Tutar temsilcileri ile Kar Mineral Maden Tedarik Zinciri Müdürü Aytekin Şeker, Genel Müdür Erhan Şeker ve Makina Bakım Yöneticisi Hayri Dirisu’nun katılımıyla Kar Madencilik Emirdağ Afyonkarahisar fabrikasında gerçekleşti.



















Madencilik, seramik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Kar Maden, doğası gereği oldukça zorlu çalışma koşullarına sahip Magnezyum Fabrikası’nda kullanılmak üzere 10 adet Komatsu forklift satın aldı. Zorlu şartların güvenilir markası Komatsu forkliftler, Kar Maden’e, Komatsu’nun 36 yıldır Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları tarafından fabrikanın bulunduğu Emirdağ Afyonkarahisar’da teslim edildi.Daha önce hiç forklifti bulunmayan firma, kendilerine demo olarak verilen Komatsu FD30 ve FD35 dizel forktliftleri, fabrika sahasında deneyimleme şansı yakaladı ve özellikle yakıt verimliliği, dayanıklılık ve serilik konularında öne çıkan Komatsu forkliftleri tercih etme kararı aldı. Tam faal duruma geçtiğinde üç vardiyada durmadan tam kapasiteyle çalışabilen Komatsu forkliftler, güçlü mekanik yapısı, sağlamlığı, dayanıklılığı ve yakıt verimliliği ile Kar Maden’e değer katmak üzere teslim edildi. Temsa İş Makinaları, geniş servis ağı, kaliteli satış sonrası hizmetleri ve anında çözüm sunabilme kabiliyetiyle dizel Komatsu forkliftler için her zaman Kar Maden’in yanında olacak. Bu desteğin yanı sıra Komatsu fokliftlerin bakımlarının 500 saatte bir yapılması ve bu sayede aralıksız üretim sürecine sağlayacağı uyum da Kar Maden’in kararında etkili oldu. Firma 6 adet Komatsu FD30T-17, 2 adet Komatsu FD35T-17, 2 adet Komatsu FD45T-10 olmak üzere toplamda 10 adet forklift aldı.Dayanıklılık, verimlilik ve performansıyla öne çıkan Komatsu forkliftler ayrıca üstün manevra kabiliyetleri ve yüksek taşıma kapasiteleriyle de ağır işlerin gereksinimlerini karşılayabiliyor. Kar Maden, satın aldığı Komatsu forkliftleri, hammadde yükleme, çıkartma, atık maddeleri dökme ve oluşan magnezyum külçelerini yüklemede kullanacak.