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Groupe PSA, Opel’in Torbalı’daki arazisine yatırım yapacak

Groupe PSA, Opel’in Torbalı’daki arazisine yatırım yapacak

Tarih 18 Haziran 2019, 14:31

Groupe PSA, sahibi olduğu Opel markasının İzmir’in Torbalı ilçesinde yer alan arazisine yatırım yapacağını açıkladı.

Groupe PSA, sahibi olduğu Opel markasının İzmir’in Torbalı ilçesinde yer alan arazisine yatırım yapacağını açıkladı. Opel’in Torbalı arazisini Groupe PSA’nın Avrupa’daki stratejik yedek parça dağıtım deposu haline getirmeyi planladıklarını belirten Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, projenin detayları netleştiğinde ayrıca duyurusunu yapacaklarını söyledi.

1990 yılında devreye alınan ve 2000 yılında kapanan Opel tesisini tüm Groupe PSA markaları için stratejik bir yedek parça deposu haline getirmek istediklerini söyleyen Cornuaille; “Groupe PSA, Türk ekonomisine ve pazarına inanıyor. Sahibi olduğumuz Peugeot, Citroën, DS ve Opel markalarıyla birlikte yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz. Opel’in Torbalı arazisine gerçekleştirmeyi planladığımız proje ile de bu bakış açımızın ne kadar arkasında olduğumuzu doğruluyoruz.” dedi.

Torbalı arazisinin Groupe PSA’ya ait olduğunu belirten Cornuaille, Opel’in bu araziye başka bir marka tarafından fabrika yatırımı yapılmasıyla ilgili her hangi bir müzakeresinin olmadığının da altını çizdi.





 

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