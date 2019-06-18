720 saatlik korozyon testini başarıyla tamamladı!

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18 Haziran 2019, 14:05

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies’in kaplamalı fren diskleri, bağımsız bir test kuruluşu tarafından yapılan testlerde 720 saatlik korozyon direnci ile rakiplerini geride bıraktı.

Kârlı bir fren servisi sağlamak için en önemli konunun hızlı ve doğru montaj olduğunu hem distribütörlerin hem de servislerin müşterileri için en uygun ürünleri isteyeceklerini de vurgulayan Fryer, sözlerine şöyle devam etti: “Delphi Technologies'in kaplamalı fren diskleri, ekstra korumanın yanı sıra kullanıcılar için de önemli avantajlar sunuyor. Kaplamalı fren disklerimiz; servislere kullanmaktan pişman olmayacakları ürünler ile en başından beri avantajlı onarım fırsatları sunduğumuzu kanıtlıyor. Ürünlerimiz zaman tasarufu sağlamak ve maliyetleri azaltmak amacıyla kutudan çıktığı anda monte edilecek şekilde tasarlandı”.



















Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies’in kaplamalı fren diskleri, bağımsız bir test kuruluşu tarafından yapılan testlerde 720 saatlik korozyon direnci ile rakiplerini geride bıraktı. Popüler bir PSA uygulaması kullanılarak yapılan ve B117-16 sayılı ASTM yönetmeliklerine tabi tutulan ürün testinde, Delphi Technologies’in fren diski ile önde gelen beş rakibi karşılaştırıldı. 720 saatlik yoğun tuz püskürtme testinden geçen Delphi Technologies’in kaplamalı fren disklerinin yalnızca bazı alanlarında orta seviyede korozyon gözlemlendi. Test esnasında diğer orijinal ekipman ürünü fren diskleri ise 24 saat içinde tamamen korozyona uğradı. Böylece yapılan test korumalı disklerin ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu.Uzun ömür ve kolay montajDelphi Technologies’in kaplamalı fren diskleri, uzun ömürlü korumayla birlikte kolay montaj imkanı da sunuyor. Teknisyenler, ürünü temizlenecek bir yağı olmadığı için kolayca kutudan çıkarıp monte edebiliyor. Daha az korozyon ve buna bağlı olarak daha az yapışkanlık olduğundan dolayı, göbek bağlantı yüzeyindeki dayanıklı Geomet kaplama fren diskinin kolayca çıkarılabilmesini sağlıyor.Konuyla ilgili konuşan Delphi Technologies Aftermarket Küresel Pazarlama Ürün ve Strateji Başkan Yardımcısı Neil Fryer, dökme demir fren disklerinin yollardaki tuz, çamur ve sudan kaynaklanan korozyona dirençli olmadığını vurgulayarak, “Boyalı veya kısmi kaplamalı diskler, monte edildiği zaman daha iyi görünürler. Özellikle kış aylarında kirletici maddeler, korunmasız yüzeylere hızlı ve kolay şekilde nüfuz ederek korozyon ile hızlı aşınma ve yıpranmaya yol açabilir. Biz de ilgili testlerin de gösterdiği şekilde; üst başlık, dış kenar, dâhili oluklar ve sürtünme yüzeyleri dâhil olmak üzere disklerimizin tüm yüzeylerine çevre dostu, su ve çinko pul bazlı Geomet kaplama uygulayarak korumayı önemli ölçüde artırdık. Bu testler, fren diskleri söz konusu olduğunda, yüzeyin görünen kısmıyla birlikte kalite ve dayanıklılık açısından görünmeyen kısmının da ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor” dedi.