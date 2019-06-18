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IVECO’dan 45 adet Daily teslimatı

IVECO’dan 45 adet Daily teslimatı

Tarih 18 Haziran 2019, 10:57

Sırbistan’ın önde gelen dağıtım ve lojistik şirketlerinden Centrosinergija, filosunu CNG ile çalışan son nesil IVECO Daily Natural Power’larla yeniledi.

27 Mayıs’ta Centrosinergija isimli firma filosu için 45 adet yeni IVECO Daily Natural Power 35S14N V teslim aldı. Resmî tören IVECO’nun Sırbistan distribütörü Auto Cacak Komerc’in Belgrad’taki tesislerinde düzenlendi.

Centrosinergija’nın uzun dönem hedefi, dağıtım ve lojistik alanında sürekli ilerleme ve çevre ile hizmet ettiği yerel topluma sorumlu bir tutumla lider olmak.

IVECO Daily Blue Power ailesinin bir parçası ve 2018 Yılın Vanı olan Daily Natural Power, Centrosinergija için sürdürülebilir çözümleriyle mükemmel bir iş ortağı.

Daily Natural Power, IVECO’nun doğal gaz teknolojisi üzerine 20 yıldan uzun bir süredir gerçekleştirdiği yatırımların bir eseri. 3 Litrelik F1C motoru, 136 beygir güç ve 350 Nm’lik sınıfındaki en iyi torku sunuyor. Bu ticari araç motoru, otomobil motorlarından türetilen CNG’li motorlara kıyasla daha sağlam ve daha yüksek tork ile sürüş kabiliyeti sağlamakta ve ödün vermeyen bir performans sunmakta.

Centrosinergija Genel Müdürü Zoran Popoviç, konuşmasında 2018 yılında 11 adet doğal gazlı Iveco Daily aldıklarını ve kalite ile ekonomiklikten duydukları memnuniyetin şu anda 45 adet IVECO Daily Natural Power almalarının ana nedeni olduğunu belirterek aracın çevreye katkısı ve sessizliği gibi avantajlarına atıfta bulundu.

IVECO Avusturya, Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Emilio Parato ise IVECO’nun sadece pazardaki en geniş alternatif yakıtlı ürün gamını sunan şirket olmadığını, aynı zamanda kendi endüstriyel ve lojistik operasyonlarıyla da çevresel kirliliği azaltmaya doğrudan katkı sunduklarını belirtti ve IVECO olarak gezegenimizin korunması ve çocuklarımızla gelecek nesillerin sağlığı adına sürdürülebilir lojistiği desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

IVECO Balkanlar Bölge Müdürü Milos Lalovic de yaptığı açıklamada Centrosinergija gibi bir şirketin kazan-kazan yaklaşımının iyi bir örneği olduğunu söyledi ve tüm lojistik şirketlerine doğal gaz teknolojisini desteklemeleri çağrısında bulundu.



 

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