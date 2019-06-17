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Hurda araçlarda ÖTV indirimi yükseltildi

Hurda araçlarda ÖTV indirimi yükseltildi

Tarih 17 Haziran 2019, 15:55

Hurda araçlarda ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 635 sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına dair kanunda, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.

Buna göre, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında şöyle denildi: 

"MADDE 19 – 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan '10.000 Türk lirasını' ibaresi '15.000 Türk lirasını' şeklinde değiştirilmiştir."

 

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