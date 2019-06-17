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Mercedes-Benz Türk’ten Haziran ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk’ten Haziran ayına özel fırsatlar

Tarih 17 Haziran 2019, 15:27

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ticari araç ürün grubu için hazırladığı Haziran ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Araç + kasko kampanyası (TL)
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6x4/8x4 inşaat kamyonu modelleri için Haziran ayında geçerli olacak araç ve kaskoyu kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde kurumsal müşteriler; 250.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve %1,01 faiz oranı; şahıs firmaları için ise 250.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve %1,16 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.


Araç + kasko kampanyası (Euro)
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6x4/8x4 İnşaat kamyon modelleri için Haziran ayında geçerli olacak; araç ve kaskoyu kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde kurumsal müşteriler; 70.000 € kredi tutarı, 24 ay vade, % 0 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.



Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları
Vito Kampanyası
Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Mercedes-Benz Vito sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 200.000 TL’ye varan kredi için %0’dan başlayan faiz avantajından faydalanabilirler.
Sprinter Kampanyası

Far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 200.000 TL’ye varan kredi için %0’dan başlayan faiz avantajından faydalanabilirler.
X-Class Kampanyası
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla esnek ödeme avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir X-Class sahibi olun.
Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4x4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu X-Class sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 200.000 TL’ye varan kredi imkânından %0 faizle faydalanabilirler.

 

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