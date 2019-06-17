Rakiplerini geride bırakmak için tasarlanmış bir pikap

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17 Haziran 2019, 11:38

Amarok Aventura

Pikapların günlük kullanım oranı arttıkça üreticiler de bu taleplere farklı alternatiflerle cevap veriyorlar. Volkswagen Amarok’un yeni versiyonu Aventura da bu alternatiflerden biri ve arazi kabiliyeti kadar gösterişli ve dikkat çekici donanımıyla öne çıkıyor.







Aventura; ‘adventure’ olarak bildiğimiz, ‘macera’ kelimesinin İspanyolcası. Almanların neden böyle bir isim tercih ettiğini bilemiyoruz fakat bildiğimiz bir şey var ki o da Volkswagen’in maceracısı her yol her yolculuk için hazır.







Her şey standart

Amarok Aventura ferah iç tasarımı ve yükleme-boşaltma rahatlığı ile her türlü yolculuk ve taşıma ihtiyacı için uygun. 867 kg taşıma kapasitesi ve daha bir çok donanımı ile tam bir otomobil edası yaratan Amarok Aventura sürücülerine oldukça keyifli sürüşler vaad ediyor.

Yenilenen V6 formu ile Alcantara döşeme yerini tamamen deri koltuklara bırakmış. Fakat koltuklarda değişen tek şey kullanılan kumaş değil. Uygun sürüş pozisyonu ararken haşır neşir olduğumuz onca kol yerini elektrik kontrolüne devretmiş durumda. Hem sürücü hem de yolcu tarafında 14 yöne ayarlanabilen elektrikli koltuklara bir de ısıtma eşlik ediyor. Kış aylarında arazide olmayı sevenler en çok bu donanımı seveceklerdir. Paslanmaz çelikten imal edilen pedallarla ve renklenen yol bilgisayarı ekranıyla devam eden ‘premium’ imaj çalışmaları direksiyonda da sürüyor. Sürücü vitesleri direksiyon arkasına eklenen kumandalarla kontrol ediyor.





Motor

Amarok Aventura; pikap gamında farklı bir motor seçeneği sunmuyor. 3250-4250 dev/dak’da 258 Bg güce sahip olan 3.0 V6 litrelik TDI motoru 1250 – 3250 dev/dak’da 580 Nm tork üretiyor. Daha çok performans arayan ve hafta sonlarını asfaltta pikap canavarı olarak adlandırdığımız bu araçla geçirmek isteyenler için ideal bir araç diyebiliriz. Motorun sesi trafikte yol alırken çevrenizdeki insanların ilgi odağı oluyor, haliyle bu ses ve bu gücün karşılığı olan bir yakıt bedeli var. Amarok yakıt konusunda cimri diyemiyoruz. Şehir içi 400 km’lik kullanımda 90 km/s sabit hızda ve yarım yüklü durumda 100 km’de 9,3 litre yakıt tüketti.

Performans olarak gerçekten sürücüsüne harika duygular yaşatan Amarok rakiplerinden biraz fazla yakıt tüketmesine rağmen satışlarında hiç bir eksilme olmadan devam ediyor. ZF imzalı 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanın bu konuda oldukça itaatkâr davrandığını da belirtelim.













Güvenlik

Sürüş karakteri itibariyle bir pikap olduğunu az da olsa hissettiren Amarok Aventura, önden kayma ve arkadan kayma konularında en iyi şekilde optimize edilmiş. Araç 4Motion dört tekerlekten çekiş sisteminin yardımıyla viraj içinde oldukça stabil hareket ediyor. Sınıra yaklaştığınızda ise elektronik sistemler zamanında fakat biraz sert bir müdahaleyle her şeyi yoluna sokuyor.

Amarok Aventura’da standart olarak sunulan hava yastığı ile sürücü ve ön yolcunun güvenliği sağlanırken tüm ön ve arka koltuklarda 3 noktalı emniyet kemerleri ile yolcuların emniyeti altına sağlanıyor. Çarpışma anında katlanabilen teleskopik direksiyon ve pedallar aracın güvenliğini arttıran diğer unsurlar. Yokuş Kalkış Yardımcısı, frenler kilitlenmeyi önleyen ABS sistemi, ASR (Anti Patinaj Sistemi), BAS ve ikincil çarpışma önleme asistanı ve yorgunluk tespit sistemi ve ESP ile sunulan araçta, EBC (Motor Fren Kontrol Sistemi) özellikle vites küçültmelerinde ve ani hızlanmalarda aracın öne yığılmasını önleyerek, tekerleklerin yola tutunma kuvvetlerini maksimize ediyor. Aynı zamanda motor ve aktarma organlarındaki zorlanmaları önleyerek araç ömrünü uzatıyor. Dört disk fren sayesindeyse daha hassas frenleme sağlanırken, viraj denge çubukları ile yüklü ya da yüksüz halde aracın gövdesinin yola paralelliği sağlanırken dengesiz yana yatışlar önleniyor.



















Ravena olarak adlandırılan test aracımızın rengi sınıfındaki rakiplerini kıskandıracak 20 inçlik jantları, aydınlatmalı basamak barı ve Aventura logolu bagaj barı ile standart bir pikap olmadığını ilk bakışta anlatıyor.

Hem sürücü hem de yolcu tarafında 14 yöne ayarlanabilen elektrikli koltuklara bir de ısıtma eşlik ediyor. Kış aylarında arazide olmayı sevenler en çok bu donanımı seveceklerdir.



Mekanik difreransiyel kilidi ve Hill Holder gibi bir çok güvenlik donanımına sahip olan Amarok sürücü ve yolcusunun güvenliğini en üst düzeye taşımış.









Dış görünüm ve kabin

Amarok Aventura standart olarak 3.097 mm dingil aralığıyla sunan bir araç. Bu nedenle aracımızda ön kabin alanı oldukça geniş olmasına rağmen arka yolcu bölmesi oldukça rahatsız, daha dik şekilde konumlandırılan arka koltuklar arazide her şeyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Aracın sağ ve sol yanına yerleştirilen basamaklar ve aracın orta direklerine monte edilen tutamaçlar araca iniş ve binişleri oldukça kolaylaştırmış. Ayrıca çok geniş olmayan diz mesafesi ve baş mesafesi uzun boylu kişileri üzebilecek nitelikte. Diğer bir eksiliği ise arka yolcu bölümünde rakiplerinde olan orta kol dayama olmaması. Araca dışardan bakıldığında en çok dikkat çeken parçaları büyük V6 yazısı ile ön ızgara ve yan krom dikiz aynaları. Büyüyen ve öne doğru çıkan tamponun ufak çarpmalarda darbe emicilik görevi üstleneceği belli.







Tek parça gündüz farlarının büyük camları ise aracı modern ve dikkat çekici gösteriyor.

Amarok’un sürücü mahallinde; diğer VW araçlardan alışık olduğumuz basit ve okunaklı büyük rakamlardan oluşan gösterge paneli; kaliteli ve hafif ticari sınıfından alışık olduğumuz sert plastik malzeme kullanılmış. Kapı içinde bulunan iki farklı büyüklükteki ceplerin kullanımı oldukça rahat. Ön panelin üstündeki saklama cebi de küçük eşyaları koymak için oldukça iyi düşünülmüş.

Volkswagen Amarok, 12 yıllık paslanmazlık garantisi, 2 yıl sınırsız kilometre araç ve 3 yıl boya garantisi ile sunuluyor.























Her ne kadar pikap segmentinde olsa da Amarok Aventura, geniş ve konforu bir otomobil rahatlığı sunuyor















