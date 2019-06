Ağır işte kazandıran araçlar

Anasayfa » Ağır Ticari

25. Mermer İzmir Fuarı’nda sektörü Volvo Trucks temsil etti



Kamyon ve çekici satışlarında son yıllarda ortaya çıkan yavaşlama sürüyor. Bununla birlikte dünya pazarlarına yönelik ürünleri taşıyan firmalar filolarını gençleştirip güçlendirmeye devam ediyorlar. Bu firmaların bir bölümü, geçtiğimiz ay dünyaca ünlü mermerleri çıkaran ve işleyen işletmeler ve Volvo Trucks ile İzmir’de buluştu.







Bu yıl 25.’si gerçekleştirilen Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın düzenli katılımcıları arasında yer alan Volvo Trucks, 2019 yılında da fuarda yer alma geleneğini sürdürdü.





Bir adım önde

Türkiye distribütörlüğü Temsa İş Makinaları tarafından yürütülen Volvo Trucks’ın standı, fuarın kamyon ve çekici sergilenen tek standı oldu. Temsa İş Makinaları fuarda Volvo FH 540 4x2 ve FH 500 4x2 çekicileri ile Volvo FMX 460 8x4 damperli kamyonunu sergiledi. FMX Serisi, Volvo’nun şantiye ve inşaat sektörüne yönelik olan, kabin, şasi, aktarma organları özel olarak geliştirilmiş, farklı çekiş ve dingil özelliklerine sahip kamyon ve çekici ürün grubunu oluşturuyor.















Temsa İş Makinaları Kamyon Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Grup Müdürü Kıvanç Kızılkaya, “Mermer ocakları yapısı gereği yüklü tırmanmaların ve dar alanda manevraların fazla olması nedeni ile yüksek verimli ve sağlam yapılı araçlara gerek duyar. Volvo FMX Serisi mukavemeti arttırılmış çift şasi ve şasi aralığının genişliği ile bu alanda rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Araçlarımızın yüksek tork ve motor gücüyle de rakiplerden farklıyız” dedi.















Yeni I-Shift konforu

Kıvanç Kızılkaya, Volvo Trucks markasının sunduğu bir diğer avantaj olan I-Shift hakkında da şunları söyledi: “Volvo Trucks’ın fuarda sergilediği araçlar I-Shift otomatikleştirilmiş şanzıman ile donatılı. Volvo Trucks tarafından geliştirilen I-Shift şanzıman teknolojisi, yüksek eğimli yokuşlarda, engebeli ve yol dışı arazilerde güvenli ve rahat sürüşü ile tercih ediliyor. Yeni I-Shift şanzıman, ağır yüklerde ve maden sahası gibi zorlu koşullarda çalışan sürücülerin işini kolaylaştırıp yakıt tüketimini de azaltıyor.”







Her zaman müşterilerle birlikte

Satış sonrası süreçlerden ve sunulan hizmetlerden de bahseden Kızılkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, ilk kilometreden itibaren satış sonrası hizmetlerimiz ile müşterilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Sattığımız her aracı hala kendi aracımız gibi görüyoruz. Geniş servis ağımız ve uzman ekibimiz ile satış sonrasında müşterimize değer katmaya devam ediyoruz. Zorlu şartlarda ve uzun soluklu projelerde gezici servislerimiz ile yerinde müdahale edebiliyoruz. Ayrıca satış sonrasında uzman ekibimizle şantiyelerde süreli ve sürekli eğitimlerle kullanım verimliliğini arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Teknik özelliklerimizin yanı sıra bizi rakiplerimizden ayrıştıran en önemli farkımız ise işte bu.”







FMX'in havalı arka süspansiyonu titreşimleri en aza indirerek yüksek sürüş konforu sağlıyor. Bu da kamyonda oluşabilecek aşınma ve yıpranmaları azaltıyor.











































◆ Özmutlubaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Özmutlubaş, Ege Bölgesini, faaliyetlerini, Volvo’nun müşterilerine sunduğu avantajları anlattı:









Maden sektöründeki müşterilerimiz kendi çalışma koşullarına uygun araç ve bu araçları kesintisiz destekleyecek güçlü, kaliteli ve nitelikli servis almak istiyorlar. Maden şantiyeleri kapalı sahalarda oluştuğu için burada çalışan kamyon ve çekiciler teknik ve fiziki kapasitelerinin sonuna kadar zorlanarak kullanılıyorlar. Bir sezonda yapılan taşıma miktarları milyon metreküplerle ifade ediliyor. Kamyonlar, iş makinaları ile birlikte ve iş makinası vasfında çalışıyor. Ocak içindeki çalışma sonrasında başta mermer ve bazı cevherler, işleme merkezlerine veya limanlara taşınır. Bu çalışma alanlarında FH çekicilerimiz yüksek performans gösteriyor. Afyon’da, Muğla - Yatağan’da özellikle mermer sektöründe bizim araçlarımız kullanılıyor.



Temsa’nın burada çok ciddi çalışmaları var. Biz de bu çalışmalara tam destek verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuç olarak Volvo Trucks’ın Türkiye’de belirli bir alıcısı var. Çünkü markanın kalitesi çok net. Fiyatı da çok net. Kalite ve fiyat karşılaştırmasını doğru yapmak lazım.



Volvo Trucks ile Temsa 2017 yılbaşından itibaren bir iş ortaklığı başlattı. Biz de Volvo Trucks markası ile sürdürdüğümüz hizmetleri Temsa İş Makinaları’na bağlı olarak sürdürüyoruz. Türkiye’nin ilk üç S bayisi olduk. Satış, servis ve yedek parça olarak tüm hizmetleri veriyoruz. Müşterinin ihtiyacını, talebini tam olarak anlayıp tespit edip, merkezimizle görüşüp ona göre araç kurguluyoruz. Araçlar müşterinin işine, çalışma alanının özelliklerine göre siparişle üretiliyor.



Volvo’da stok için yapılan standart bir üretim yoktur. Tüm kamyonlar alınan siparişe göre Tailor Made dediğimiz terziye ısmarlama elbise gibidir. Her müşterimizin istekleri ve ihtiyaçları farklı olduğu prensibine göre çalışıyoruz.

Proje çalışmalarında Volvo’nun ciddi bir liderliği söz konusu. Volvo müşterinin ihtiyacına göre araba yaptığı için 6x4 çekicilerde de, low-bed taşımasında, ağır nakliye taşımasında da şu anda pazar payı % 60’lar seviyesinde. Çok güçlü bir durumdayız.



Volvo Trucks dünyanın ar-ge çalışması en çok olan kamyon üreticisi. Gerçek anlamda teknoloji üretiminde çok ön sırada yer alıyor. Teknolojik gelişmelere de önderlik ediyoruz. Bizim başlattığımız otomotik vites eğilimi tüm pazar tarafından benimsendi. Şu anda satışlarımızın %99’u otomatik şanzımanlı. Bu durum şantiyeler için de geçerli. Burada diğer markalardan farklı olarak I-Shift ve Powertronic olmak üzere iki seçenek sunuyoruz. I-Shift ağırlıklı tercih oluyor.



Tabi bir de burada araca ulaşabilirlik çok önemli. Türkiye’de müşteriler araç alım kararını çok hızlı veriyorlar. Kararlarından hemen sonra araçlarını alıp çalışmaya başlamak istiyorlar. Bu durum araca ulaşılabilirlik problemi oluşturuyordu. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Volvo Trucks da işte biz bunu yapamıyorduk. Temsa İş Makinaları distribütörlüğünden sonra Temsa stoklarında ve bizim stoklarımızda araçlar bulunuyor. Müşterinin spesifik özelliklerde bir tercihi olmadığı sürece, müşterilerimize araç teslimatlarının süreleri çok kısalmıştır. Çoğu stoktan teslim edilebilir hale geldi. Bu da Volvo’ya ulaşılabilirliği çok hızlandırdı.











Volvo Trucks olarak müşteriye sunduğumuz hizmetler de çok genişledi. Satış ekiplerimiz çok güçlendi. Satış sonrası ekiplerimiz de çok güçlendi. Biz Volvo Finans olarak da çok aktif bir durumdayız. VHS Türkiye’de kamyon ve çekici satışlarını finanse eden ilk finans kurumlarından biri. Araç ile birlikte olduğu zaman üstyapıları da VHS finanse ediyor.







Volvo bazı özel üst yapılarda alt yapısı ve sağlamlığından dolayı özellikle tercih ediliyor. Vinç olarak üstyapıcı ve vinç üreticileriyle çok ciddi çalışmalarımız var, burada satışlarımız da iyi.



Ege Bölgesinde demir çelik endüstrisine çok spesifik 6x4 çekici verdik. Tesis içinde 110 tonu ilk kez bizim aracımız çekti. Gabari dışı çalışmalarda bizim araçlarımız en çok tercih edilen araçlardır. Bu ağırlığı sorunsuz ve sürekli çekebilecek kapasitede bir ürünü de sadece Volvo Trucks sunabiliyor.



Volvo Trucks ürünlerinin en önemli özellikleri arasında aracın parkta kalma süresinin kısalığı gelir. Bu çok önemli araç özelliğini biz servisle de tamamlıyoruz.



Kamyon durursa iş makinesi de durduruyor, iş makinası durursa şantiye duruyor. Kırıcı, yıkayıcı, eleyici duruyor. Böyle bir durumda şantiyenin verimliliği aşağıya çekilmiş oluyor. Şantiye verimliliğinin istenilen seviyede olması için bizim araçlarımızın maksimum saat sahada olması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için teknik servis ve ekip güçlü, güvenilir bir şekilde araçların tamamını kontrol altında tutmalı. Bizim koruma, tamir ve bakım amaçlı 8 tane gezici ekibimiz var. Bunlar araçlara sürekli ve ihtiyaç oluşması durumunda anında müdahale yapıyor. Uzun süreli işletme maliyetine baktığımız zaman Volvo Trucks’ın her zaman çok avantajlı olduğu bütün raporlarda çıkıyor. Biz her zaman kalite, verimlilik ve çevre diyoruz. Bu nedenle maden ve özellikle mermer sektörü Volvo’yu tercih eder. Biz de Mermer Fuarına pazar koşulları ne olursa olusun aralıksız katılmakta ve bir kez daha burada müşterin yanında yer almaktayız.”







