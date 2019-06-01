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Doğuş Otomotiv Scania’da görev değişiklikleri

Doğuş Otomotiv Scania’da görev değişiklikleri

Tarih 14 Haziran 2019, 13:12

Doğuş Otomotiv Distribütörlüğünde Türkiye faaliyetlerini sürdüren Scania’da görev değişiklikleri gerçekleşti.


1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Adnan Yücel Satış Sonrası Hizmetler Müdürü, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbulat Satış Müdürü, Satış Müdürü Gökhan Altun ise Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü olarak görevlerine başladı.

Scania, 2018 yılını toplamda 1.177 adetlik satış ve yüzde 10 pazar payı ile tamamladı. Çekici pazarında 1.031 adet ile yüzde 16 pazar payı elde etti. İthal çekici pazarında ise yüzde 23 pazar payı ile en çok tercih edilen marka oldu.

 

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