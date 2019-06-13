Yenilikçi DAF CF Electric Yeşil Kamyon Ödülü’nün sahibi oldu

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13 Haziran 2019, 14:02

DAF CF Electric, 2019 Yeşil Kamyon Lojistik Çözümü ödülüne layık görüldü. Yeşil Kamyon Lojistik Çözümü Ödülü', Avrupa çapında yenilikçi, sürdürülebilir lojistik için gelecek vaat eden teknolojilerin prestijli bir ödülüdür.



Ödülün anlam ve önemi

VerkehrsRundschau ve TRUCKER dergileri Genel Yayın Yönetmeni Gerhard Grünig: “Yeşil Kamyon Ödülleri'ni verirken, pratik açıdan anlamlı ve inandırıcı konseptimiz fark yaratıyor” dedi. “Bu iki DAF CF Elektric aracını kullanan jüri, Contargo'nun böylesi öncü bir projeyi sadece medya profili adına hazırlamadığını biliyor. Elektrikli araçların, 44 tonluk brüt araç ağırlıkları için, kazançlı olup olmadığına dair yaklaşık iki yıldır büyük bir titizlikle çalışan Contargo’nun bu çalışmalarından jüri son derece etkilenmiştir. ”





Pazarın ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılayacak

Pazarlama & Satış Direktörü ve DAF Trucks Yönetim Kurulu üyesi Richard Zink: “Elektrikli kamyonlar, ileride Avrupa'da kentsel yaşamın bir parçası olacak. Tamamen elektrikli teknolojiler ve Contargo gibi önde gelen firmaların operasyonel kullanımları hakkında elde ettiğimiz veriler, nihai üretim modellerinin özelliklerine göre düzenlenecektir. Böylece araçlar pazar ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılayabilecektir.”





Contargo 2050 yılına kadar tamamen karbonsuzlaşma hedefinde

Karbonsuzlaşma hedeflerine dikkat çekmek isteyen Rhenus Trucking Genel Müdürü Sascha Hähnke: “Contargo ile, başka hiçbir lojistik sağlayıcısının yapmadığı yenilikçi bir yönde ilerlemek istiyoruz. Elektrikli kamyonlar, Almanya'da ilk pilli kamyon filosunun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bunu yaparak, bu teknolojinin gelecek vaad ettiğini göstermiş oluyoruz ”dedi. Rhenus CEO'su Michael Viefers şunları ekledi: “Rhenus olarak yeni teknolojileri test etme konusunda çok istekliyiz, bu da kaynaklarımızı verimli kullanarak lojistik hizmeti sunmamızı sağlıyor. Bu konu aynı zamanda teknolojiye açık bir yaklaşımda olduğumuzu da gösteriyor. Araç filomuzu müşterilerimizin yararına, sürdürülebilir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz ”dedi.





“CO2’i neredeyse %90 oranında azaltma potansiyeli”

Ödülün verilmesi sürecinde doğruluğu tespit edilmiş hesaplamalar esas alınmıştır. Bu sayılara bakıldığında DAF CF Electric kullanımının, yalnızca normal gri ve yeşil enerji karışımından elde edilen elektriği kullanırken bile, karbon emisyonunu en az %38 oranında azalttığı görülmektedir. VerkehrsRundschau ve TRUCKER test ve teknoloji müdürü Jan Burgdorf: “Contargo, kullandığı tüm terminallerde çevreci elektriğe geçmeyi planlıyor” dedi.







“Sonuç olarak, CO2 emisyonları neredeyse %90 oranında azaltılabiliyor.”

DAF CF 450 de Yeşil Kamyon Ödülü’ne aday

Ödülü sadece DAF CF Elektrik almamış olup, DAF CF 450 de Yeşil Kamyon 2019 ödülü için aday olmuştur. DAF CF 450, Trucker’ın testinde 100 km'de yalnızca 23.39 litre yakıt tüketmiştir. Düşük yakıt tüketimi ile CF 450, DAF’ın uzun mesafeli taşıma için yüksek verimli dizel motorlara odaklanmaya devam ettiğini göstermektedir.













Soldan sağa: TRUCKER ve VerkehrsRundschau Genel Yayın Yönetmeni Gerhard Grünig, Yeşil Kamyon Lojistik Çözümleri Ödülü'nü Contargo CEO'su Heinricht Kerstgens’e ve DAF Trucks Deutschland temsilcisi Max Franz'a takdim etti. Sağ tarafta: TRUCKER ve Verkehrs-Rundschau Editörü Jan Burgdorf.



Rhenus iştirakı Contargo’ya teslim edilen iki DAF kamyonu, Avrupa’daki birçok kamyonun ve Almanya’da faaliyete geçen ilk CF Elektric’in kapsamlı saha test sürecinin bir parçasıdır. DAF CF Electric, tek dingilli veya çift dingilli treylerin yaygın olduğu kentsel alanlarda 37 tona kadarki operasyonlar için geliştirilmiş %100 elektrikli 4x2 çekicidir. VDL'nin E-Power Teknolojisini kullanan tamamen elektrikli bu araç, DAF CF’yi esas alarak tasarlanmıştır. Akıllı güç aktarma organı çekirdeği, mevcut toplam kapasitesi 170 kWh olan bir lityum-iyon akü paketi ile çalışan 210 kW'lık bir elektrik motorudur. CF Electric, yükünün ağırlığına bağlı olarak 100 kilometreye kadar bir menzile sahiptir ve bu da onu şehir içinde sıfır emisyonlu yüksek hacimli taşıma için uygun hale getirmektedir. Bataryalar 30 dakikalık hızlı şarj özelliğine sahiptir ancak tam şarj olması bir buçuk saat sürmektedir.