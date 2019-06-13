Petlas Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarında güçlü varlığını sürdürüyor

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13 Haziran 2019, 12:54

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası PETLAS, Orta Doğu ve Afrika pazarında tüm segmentlerde güçlü bir varlık sergiliyor ve agresif büyüme hedefiyle hareket ediyor.

















Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası PETLAS, ihracat alanında Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da güçlü bir konumda bulunuyor ve bu konumu daha da geliştirmeyi hedefliyor. PETLAS, uluslararası otomotiv endüstrisinin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en önemli buluşması olarak gösterilen, 63 ülkeden 1.880 katılımcıyı bir araya getiren ve 32 binin üzerinde ziyaretçi çeken, 63.300 metrekarelik bir alana yayılan Automechanika Dubai 2019’da ürünlerini sergiledi.10-12 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen Automechanika Dubai 2019 bünyesindeki 84 metrekarelik PETLAS standında, binek, 4x4-SUV, hafif ticari, ağır vasıta, zirai ve askeri lastikler sergilendi. Run Flat (patlasa da giden lastik) teknolojisini sunan PT741 ve yeni nesil CupWheel teknolojisini kullanan PT-TRAC, PETLAS standında yoğun ilgi çeken yenilikçi ürünler oldu.Automechanika Dubai’nin, Orta Doğu ve Afrika pazarları üzerinde önemli etkisi olan bir fuar olduğunu vurgulayan, “Bu pazarlarda çok güçlü bir konumumuz ve çok yüksek hedeflerimiz var. Fuara katılımımız ile pazardaki konumumuzu ve bilinirliğimizi korumayı ve artırmayı, en son ürünlerimizi ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri mevcut ve potansiyel müşterilerimize tanıtmayı, çok sayıda B2B görüşme gerçekleştirip yeni satış kanalları oluşturarak satış miktarımızı artırmayı, pazardaki müşteri tercihleri ve trendler ile en son teknolojik gelişmeleri yakından gözlemlemeyi amaçladık.Bu hedefler doğrultusunda oldukça başarılı geçen bir fuar oldu.” şeklinde konuştu.