Temsa, 2’si elektrikli 3 aracını UITP’de sergiledi

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12 Haziran 2019, 15:53

Dünyanın 66 ülkesinde 15 bine yakın aracını yollara çıkaran TEMSA, elektrikli otobüs modeli Avenue Electron, 9 metre uzunluğundaki elektrikli aracı MD 9 electriCITY ve kentiçi ulaşıma yönelik ürünü LF 12 modelini Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı’nda (UITP) tanıttı.

Dünyada otomotiv endüstrisi artık akıllı şehirler etrafında çevreci ve sessiz modellerle şekillendiğine dikkat çeken TEMSA CEO’su Hasan Yıldırım, fuarın açılışında yaptığı değerlendirmede “Avrupa ülkeleri elektrikli otobüs alımları konusunda niyet ve stratejilerini yayınladı. Buna göre; İngiltere Londra bölgesindeki 6000 otobüsü, Fransa Paris’teki 4000 otobüsü 2030’a kadar tamamen elektrikliye çevirmeyi planlıyor. Amsterdam Belediyesi ise şehir içine 2023’ten sonra fosil yakıtlı araç sokmayacak. TEMSA olarak, elektrikli araç konusunda müşterilerimize birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki ender otomotiv markalarından biriyiz ve bu dönüşümde öncü rol üstlenmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.





Dünyanın toplu taşımacılık alanındaki en büyük etkinliği olan ve her iki senede bir farklı ülkede gerçekleşen Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı (UITP), bu yıl 9-12 Haziran 2019 tarihlerinde İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleşti. Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin son teknolojiye sahip toplu ulaşım araçlarını sergilediği bu fuar, geleceğin toplu ulaşım trendlerine de ipucu sunuyor.





50 yılı aşkın tecrübesiyle otobüs ve midibüs üretiminde dünyanın lider otomotiv markaları arasında yer alan TEMSA da fuara ikisi elektrikli üç aracıyla katıldı. TEMSA; elektrikli otobüsleri Avenue Electron, MD 9 electriCITY ve kentiçi ulaşıma yönelik ürünü LF 12 modelini Hall A’da bulunan A2120 numaralı standında dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturdu.





Sweden Ulaştırma Bakanı Kristoffer Tamsons, UITP Başkanı Pere Calvet ve Stockholm Büyükelçi’si Hakkı Emre Yunt’un standımızı ziyarette bulunduğu fuarın açılışında değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Hasan Yıldırım, otomotiv sektöründe büyük bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Toplu ulaşımda; şehir içi otobüsleri, otobüslerin yüksek sermaye maliyeti ve şehirlerde şarj altyapısının kurulması gibi zorluklara rağmen önemli bir dönüşüm yaşandığının altını çizen Yıldırım, "Avrupa bu dönüşüme öncülük ediyor. Şehirlerde politika desteği, kentsel otobüs filolarının elektrikli araçlara dönüşümünü başlattı. Avrupa’da temiz araçlar direktifi gibi çeşitli politikalar ve şehirlerin hava kalitesini iyileştirme hedefleri önemli etkenler oldu. Diğer yandan Avrupa ülkeleri elektrikli otobüs alımları konusunda niyet ve stratejilerini yayınladı. Örneğin; İngiltere Londra bölgesindeki 6000 otobüsü, Fransa Paris’teki 4000 otobüsü 2030’a kadar tamamen elektrikliye çevirmeyi planlıyor. Norveç’te şu an satın alınan otomobillerin %37’si elektrikli. Amsterdam Belediyesi ise şehir içine 2023’ten sonra fosil yakıtlı araç sokmama kararı aldığını duyurdu” diye konuştu.







Dünyada otomotiv endüstrisi artık akıllı şehirler etrafında çevreci ve sessiz modellerle şekillendiği belirten Yıldırım, “TEMSA olarak, elektrikli araç konusunda müşterilerimize birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki ender otomotiv markalarından biriyiz ve bu dönüşümde öncü rol üstlenmek için sabırsızlanıyoruz. Sektörde yıllardır üzerinde konuştuğumuz elektrikli araçlarımız yollara çıkmaya hazır. TEMSA olarak bu bizim için sadece yatırım hamlesi değil, aynı zamanda şehirlerimizi, dünyamızı daha sessiz, daha temiz hale getirecek bir seferberliğin de başlangıcı. Çok daha akıllı, çok daha temiz bir geleceğin ilk adımı.” ifadelerini kullandı.





TEMSA’nın fuarda tanıttığı elektrikli araçlarla ilgili de bilgi veren Yıldırım, otomotiv sektöründe yaşanan bu dönüşümün, toplu ulaşım alanında da farklı çözümleri zorunlu kıldığını ifade ederek, “Avenue Electron modelimiz, akıllı şehirlerin en yeni ulaşım araçlarından. Sahip olduğumuz yüksek teknoloji sayesinde, araçlarımızda 240 ila 360 kWh arasında kapasitelerde bataryalar sunabiliyoruz. Bu da müşterilerimizin planladıkları menzil ve yolcu kapasitesine göre seçim yapabilmesini sağlıyor. Çünkü biliyoruz ki; günümüz dünyasında müşterilerimiz artık kurumlarına özel çözümlere ihtiyaç duyuyor. Biz de bu doğrultuda elektrikli araçlar ve batarya sistemleri üzerinde uzun süredir devam eden çalışmalarımızı ve iş birliklerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.





TEMSA’nın UITP’de sergilenen en yeni elektrikli modeli Avenue Electron, 12 metrelik boyu ve 35 koltuklu 85 kişilik yolcu kapasitesiyle siparişe hazır bulunuyor. Tam şarjla 250 kilometrelik bir mesafeyi kat edebilen araç, 3 saatte şarj oluyor. Ar-Ge çalışmaları devam eden Avenue Electron’un 250 kilometre olan menzilinin 350 kilometreye ulaştırılması planlanıyor.





TEMSA’nın fuarda sergilediği 9 metre uzunluğundaki ilk elektrikli aracı MD9 electriCITY ise dar yolları ve nispeten zor yol koşulları gözetilerek geliştirildi. Seri üretime hazır olan bu araç, klima çalışır halde ve ortalama bir yolcu ağırlığıyla 230 kilometre yol yapabiliyor. Bu aracın bir sonraki jenerasyonunda bu mesafe 300 kilometreye çıkarılırken, araç 2 saat içinde tam şarj olabiliyor.