Akaryakıtın geleneksel lideri Petrol Ofisi

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12 Haziran 2019, 14:39

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yayınladığı Petrol Piyasası 2018 Yılı Sektör Raporu’na göre Türkiye akaryakıt pazarı, 2018 yılında 27.807.222 tonluk hacme ulaştı.





Bu topraklarda milli değerlerle kurulmuş Türkiye’nin en önemli markalarından biri olarak Petrol Ofisi’nin gelişim ve büyüme hedeflerine de vurgu yapan Selim Şiper, “Geçmişimizden devraldığımız mirasımız ve liderlik sorumluluğumuzla, doğduğumuz bu topraklara, ülkemize katkı yapmaya, Türkiye’yi geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.















Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – EPDK, Petrol Piyasası 2018 Yılı Sektör Raporu’nu yayınladı. EPDK raporuna göre Türkiye akaryakıt pazarı, bir önceki yıla oranla -%2,3 küçülerek 2018 yılında toplam 27.807.222 tonluk bir hacme ulaştı. Bir önceki yıla oranla -%2.44 oranında küçülmesine karşın 23.576.884 ton ile motorin türleri, en çok satış yapılan ürün oldu ve 2018 yılı Türkiye akaryakıt pazarının %85.39’unu oluşturdu. 2017’ye göre %1.16’lık büyüme kaydederek 2.329.919 ton ile %8.01’lik paya ulaşan benzin türleri ise pazarda ikinci sırada yer aldı. Türkiye akaryakıt pazarında en çok satışı yapılan üçüncü ürün ise bir önceki yıla oranla %1.14 büyüme kaydederek ulaştığı 1.280.674 ton ve %4,37’lik pay ile havacılık yakıtları oldu. Pazarda, fuel oil türleri 359.919 ton, denizcilik yakıtları 43.805 ton, gazyağı 2.698 ton ve diğer ürünler de 213.321 tonluk satış rakamları ile yer aldı.







Petrol Ofisi’nin geleneksel liderliğini Türkiye akaryakıt pazarındaki daralmaya karşın pazar payını arttırarak sürdürdüğüne dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, bu sonucun yürütülen gelişim ve dönüşüm döneminin somut göstergesi olduğuna vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:







“Petrol Ofisi olarak son iki yıldır, stratejisinden organizasyonel yapısına, kurumsal kimlikten ürünlerine kadar çok yönlü ve önemli bir gelişim süreci yönetiyoruz. Daha efektif bir yönetim ve organizasyon yapısını, sektör liderine yakışır şekilde ürün, hizmet ve rekabette çıtayı yeni zirvesine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylesine büyük ve önemli bir yapıda tüm kulvarlarda eş zamanlı çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. 2017 yılı sonunda hazırlık aşamalarını tamamladığımız bu çalışmalarda 2018 yılında imaj filmimizi, yeni logomuz ve kurumsal kimlik çalışmalarımız, istasyon yenilemelerimiz takip etti. Pazarlama alanında da başarılı çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve konvansiyonel mecraların yanı sıra dijital platformları, sosyal medyayı da çok aktif şekilde kullanıyoruz. 2019 yılında ise ürün bazında 1 yılı aşkın süredir geliştirme ve hazırlık dönemini yürüttüğümüz, yeni teknolojimiz Active-3 teknolojisini tanıttık ve istasyonlarımızda satışa sunduk.







Active-3 teknolojisini, Petrol Ofisi’nin benzersiz bilgi birikimi ve uzmanlığıyla, akaryakıt katkıları alanında dünyanın önde gelen kuruluşu Afton Chemicals ile birlikte İngiltere’de geliştirdik. Uluslararası bağımsız laboratuvarlardaki test süreçleri İTÜ tarafından da onaylanan Active-3 teknolojisini Türkiye’ye getirdik ve tüm yakıtlarımızı bu teknolojiyle üretmeye başladık. Active-3, tek depoda dahi motoru temizleyen, koruyan ve %4’e ulaşan tasarruf sağlayan, gelişmiş ileri bir teknoloji. Nisan ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz Active-3 ile ilgili, hem bayi ve hem de müşterilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz.







Yürüttüğümüz bu sürece paralel olarak Türkiye akaryakıt pazarındaki son iki yıllık rakamlara baktığımızda Petrol Ofisi olarak 2017 yılında bir önceki yıla oranla satış hacmimizi geliştirerek liderliğimizi sürdürmüştük. Yürüttüğümüz sürecin pazarda bulduğu karşılığın ilk işareti olan bu gelişme ile birlikte 2018 yılı pazar rakamları da daha somut ve başarılı bir örnek oluşturdu. 2018 yılında Türkiye akaryakıt sektöründe yaşanan -%2.3’lük daralmaya karşın, Petrol Ofisi pazar payını arttırıp %22.4’e çıkararak geleneksel liderliğini geliştirerek sürdürmüştür. Petrol Ofisi önümüzdeki dönemde de, sektör liderine yakışır bir şekilde sektörü geliştirici yeniliklere imza atmaya, büyümeye hedeflerine devam edecektir.”





Petrol Ofisi ise 6.228.949 tonluk satışı ile Türkiye akaryakıt pazarındaki geleneksel liderliğini 2018 yılında da sürdürdü.“Türkiye akaryakıt pazarındaki geleneksel liderliğimizi, 2018 yılında sektörde yaşanan küçük de olsa daralmaya karşın payımızı geliştirip, %22.4’e çıkararak sürdürmek bizler için ayrı bir anlam ifade ediyor” açıklamasında bulundu.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası 2018 Yılı Sektör Raporu’nda Yurtiçi Satış Miktarları sıralamasında ise Petrol Ofisi, 6.228.949 tonluk toplam satış ve %22.40’lık pazar payı ile geleneksel liderliğini 2018’de de sürdürdü. Petrol Ofisi, 2018’de -%2.3’lük bir daralma yaşanan pazarda, bir önceki yıl %21,93 olan payını, %22.4’e yükselterek liderliğini pekiştirdi. Petrol Ofisi 2018 yılında, benzin türlerinde 372.434 ton, motorin türlerinde 5.298.082 ton, fuel oil türlerinde 84.563 ton, havacılık yakıtlarında 450.654 ton, denizcilik yakıtlarında 22.271 ton ve gazyağında ise 943 tonluk satış gerçekleştirdi. Petrol Ofisi ayrıca, EPDK LPG Piyasası 2018 Yılı Sektör Raporu verilerine göre; 396.892 tonluk otogaz satışı ile bu segmentte de %12.09’luk pazar payına ulaştı.Petrol Ofisi’nin bu topraklarda milli değerlerle kurulmuş Türkiye’nin en önemli markalarından biri olduğuna dikkat çeken Selim Şiper, “Geçmişimizden devraldığımız mirasımız ve liderlik sorumluluğumuzla, doğduğumuz bu topraklara, ülkemize katkı yapmaya, Türkiye’yi geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.