İnci Akü’nün Maxim A’sı Dubai’de

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12 Haziran 2019, 13:45

İnci Akü, konvansiyonel ürün gamında üstün performanslı yeni ürünü Maxim A’yı ve yenilenen ürün serisini otomotiv sektörünün dev firmalarının bir araya geldiği Automechanika Dubai Fuarı’nda tanıttı.

Dünya otomotiv sanayinin dev firmaları, bu yıl da Automechanika Dubai Fuarı’nda buluştu. Farklı ürün gruplarının yer aldığı fuarda İnci Akü, yeni nesil araçlara yönelik uzun ömürlü ve yenilikçi ürünleriyle ilgi odağı olmayı başardı. Türkiye akü sektörünün ihracat lideri İnci GS Yuasa’nın İnci Akü markasıyla yer aldığı fuarda, konvansiyonel ürün gamında üstün performanslı, iki kat daha uzun ömürlü ve yüzde 20 daha fazla marş basma gücüne sahip yeni ürünü Maxim A tanıtıldı. Start/Stop ve konvansiyonel araç aküleri olmak üzere her iki ürün ailesini de tamamen yenileyen İnci Akü, teknoloji liderliğini, üretim uzmanlığını ve yenilikçi yaklaşımını yansıtan ürünlerinin yeni imajıyla ilgili ziyaretçilerini bilgilendirdi.





İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “Japon ortağımızdan aldığımız güçle, yeni açılan fabrikamız, son teknolojimiz ve ilk günkü enerjimizle dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca araca enerji veren İnci Akü’nün yeni ürün serisini dünya otomotiv sanayinin dev firmalarını bir araya getiren bu önemli fuarda tanıtmanın gururunu yaşıyoruz.







Sektörümüzün teknoloji lideri olarak Ar-Ge yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 200 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni fabrikamızda, ileri teknoloji araç aküleri ile otomotiv ana sanayi tedarikçileri için en yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretiyor, sektörümüzün en teknolojik fabrikasıyla enerji depolama sektörünün geleceğini tayin ediyoruz.Türkiye akü sektörünün teknoloji ve inovasyon lideri olarak, uluslararası kurumları bir araya getiren ve sektör açısından büyük öneme sahip olan Automechanika Dubai Fuarı’nda markamızın gördüğü ilgiden memnunuz. Otomotiv sektöründe Orta Doğu'nun en büyük fuarı olma niteliğini taşıyan bu fuarda yer almak ve Japon teknolojisiyle güçlenen performansları ve daha enerjik tasarımlarıyla yeni ürünlerimizi ziyaretçilerle buluşturmak bizim için son derece önemli. Ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.