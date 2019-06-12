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Prometeon’dan bölgesel taşımacılığın öncüsü PIRELLI “R:01 II+” serisi

Prometeon’dan bölgesel taşımacılığın öncüsü PIRELLI “R:01 II+” serisi

Tarih 12 Haziran 2019, 12:36

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon, kamyon ve otobüsler için tasarladığı “R:01 II+” serisini Türkiye koşullarına özel olarak geliştirdi.

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi, Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon’un kamyon ve otobüsler için tasarladığı çok yönlü “R:01 II+” serisi; kullanıcılarına üstün kilometre ömrü, yakıt tasarrufu ve dört mevsim mükemmel performansı bir arada sunuyor. 

“R01 II+” Serisi Üstün Kilometre Performansı Vadediyor
Serinin ön aks lastiği “FR:01 II+” ve çeker aks lastiği “TR:0 II+” artırılmış taban genişliği ve Türkiye koşullarına özel olarak geliştirilen taban hamur bileşimi sayesinde kullanıcılarına üstün kilometre performansı sunuyor. Prometeon tarafından yapılan saha testi* sonuçlarına göre, çeker aks lastiği TR:01 II+, ilk kullanım ömründe ortalama 270.000’den fazla km yaparken en yakın rakibine göre %10 daha yüksek kilometre performansı sağlıyor. Ön aks lastiği “FR:01 II+” ise aynı test sonuçlarına göre ortalama 323.000 km ile yine en yakın rakibine göre daha iyi performans vadediyor.

Seri Dört Mevsim Mükemmel Performans Sunuyor
Segmentinde az rastlanır bir özellik olarak; hem ön aksta hem de çeker aksta M+S ve 3PMSF (kar tanesi) işaretlemesine sahip R:01 II+ serisi, kullanıcılarına dört mevsim boyunca üstün yol tutuş ve yüksek çekiş gücü sunuyor. Serinin her iki lastiği de Avrupa Komisyonu etiketlemesine göre ıslakta tutunma kategorisinde belirli ölçülerde “A” belirli ölçülerde “B” etiket değeri ile düşük fren mesafesi ve bu sayede mükemmel sürüş güvenliği vadediyor.

R01 II+ Yakıt Tasarrufu Sağlıyor
Her iki lastikteki yenilikçi taban deseni ve Türkiye koşullarına özel olarak geliştirilen taban hamur bileşimi sayesinde kullanım ömrü boyunca elde edilen düşük dönme direnci, kullanıcılarına yakıt tasarrufu sağlıyor. Düşük karbon salınımı ve sahip olduğu ses seviyesi değerleri ile çevreci bir seri olan “R:01 II+”, düşük gürültü seviyesi ile de kullanıcılarına yüksek sürüş konforu sunuyor.
Yakıt tasarrufu ve karbon salınımı sonuçlarına ilişkin karşılaştırma yapmayı mümkün kılan, Avrupa Komisyonu kriterlerini baz alan hesaplama aracına yoluzmani.com adresinden ulaşmak mümkün.    

 

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