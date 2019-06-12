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Yüzde yüz yerli çözümle Türkiye’de bir ilk

Yüzde yüz yerli çözümle Türkiye’de bir ilk

Tarih 12 Haziran 2019, 12:27

Türk mühendislerin yazılımıyla sürüşler daha güvenli olacak

Sürüş güvenliği sağlayan sayısal takograf kullanımı 2010 yılından başlayarak günümüz itibariyle mevzuat kapsamındaki tüm araçlar için zorunlu hale getirildi. Aracın kat ettiği mesafeyi, hızını, sürüş zamanını, çalışma aralıklarını ve günlük dinlenme sürelerini gösteren bu cihazlardan indirilen verilerin analiziyle kazaların önüne geçilecek, kara yolu güvenliği artacak.


27587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Yönetmeliği kapsamında, sayısal takograf ve sürücü verilerinin indirilip saklanması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yayımlanan 2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. maddesi hükmünce, sayısal takograf kartı sahibi sürücüler, sürücü kartlarında kaydedilen verileri Kart Verme Otoritesi’ne göndermekle yükümlü. Türkiye’de bu otorite, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Sayısal Takograf Uygulama Merkezi (STAUM).

Bir milyon taşıt dijital takograf kullanıyor

TÜİK tarafından açıklanan “Motorlu Kara Taşıtları” verilerine göre, Ocak 2019 itibariyle Türkiye’de 218 bin 489 otobüs ve 846 bin 97 adet kamyon bulunuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında 1.064.586 taşıt zorunlu olarak dijital takograf kullanıyor.

Sürüş güvenliği analizi de yapılabiliyor

Araç verilerinin yasal yükümlülükler doğrultusunda dijital takograftan indirilmesinin ve saklanmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken TachoMobile Genel Müdürü Burak Çiga, “Sürücüye ait veriler sürücü kartı üzerinde saklanırken,  araç verileri takograf cihazının hafızasında saklanıyor. TachoMobile olarak dijital takograflara takılan elektronik devreli kablo ve mobil kart okuyuculara takılan sürücü kartları ile veri iletişimi yapabilen, aldığı verileri istenen platformla paylaşabilen Android tabanlı mobil bir uygulama geliştirdik. Uygulamayla aynı zamanda sürüş güvenliği analizi de yapılabiliyor.” dedi.

Araç sahipleri bu mobil uygulamayla rahat edecek

Araç verilerinin 365 günü kapsaması ve üçer aylık periyotlarla dijital ortamda arşivlenip ayda bir defa STAUM’a gönderilmesi gerektiğini belirten Çiga, şu bilgileri verdi. “Veriler aracın uzakta ya da yanınızda olmasına göre iki şekilde indirilebiliyor. Şirket kartı yanınızdaysa lokal veri indirme kablosunu, değil ise uzaktan veri indirme kablosunu kullanıyorsunuz. Burada kritik durum, firma sahiplerinin şirket kartını sürücülere vermek istememesi. Çünkü şirket kartıyla kullanılan araç firmaya tanımlanabilir ve her türlü riske açık hale gelinebilir. Aracın tüm verisi indirilebilir. Ayrıca veri gizliliği açısından da son derece sakıncalıdır. Çözümümüz burada devreye giriyor. Uzaktan veri indirme kablosunun bir ucunu telefona, diğer ucunu da takografa takarak kablonun uzaktan doğrulama özelliği sayesinde şirket kartını kullanmadan araç verilerini indirilebilir ve paylaşılabilir hale getirdik. Aynı zamanda indirilen veriler STAUM’a gönderilmek üzere kriptolu olarak web platformumuzda saklanmaktadır.”

Paralar cepte kalacak

Uygulamayla her araç için şirket kartı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Çiga, uygulamanın sağladığı tasarruf hakkında “Uzaktan doğrulama teknolojisini kullanabilmek için bu kabloya ek olarak firmanın merkez ofisindeki bir bilgisayara Tachomobile tarafından geliştirilen bir yazılım ve bir kart okuyucu kurulması yeterli. Filodaki tüm araçların talepleri bu bilgisayara geliyor ve doğrulama bu bilgisayardan yapılabiliyor. Bu sorunu çözerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Şirket kartı giderleri araç sayısı düşünüldüğünde devasa boyutlarda. Şirket  sahibi ve  sürücüler için  en ekonomik ve pratik  çözümü  geliştirdik.” bilgisini verdi.
 
33 bin kazada en büyük hata unsuru sürücü hataları

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı verilerine göre, 2019’un Ocak ayında toplam 33 bin 68 kaza gerçekleşti. Kusur unsurları arasında ise 11 bin 55 ile sürücü hataları ilk sırada bulunuyor. Takograf cihazlarının araç hızını ve kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetlediğini ifade eden Çiga, dijital takograf cihazının veri indirme çözümüyle entegre çalışması halinde sürücü hatalarının minimize edilebileceğini söyledi.
 

 

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