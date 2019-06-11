Mercedes-Benz Türk, 33 yılda 1,7 milyar TL’lik ekonomi yarattı Aksaray’ı bir Mercedes-Benz şehri yaptı

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11 Haziran 2019, 15:30

Mercedes-Benz Türk, 1986 yılında Aksaray’da kurduğu ve bugün 700 bin metrekare alana sahip kamyon fabrikasının şehre ve bölgesine katkılarını araştırdı.

Bağımsız iki araştırma şirketi tarafından yapılan sosyal-ekonomik analiz, bugün Aksaray’da yaklaşık 500 milyon avroluk bir yatırım olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın şehre katkılarının önemini ortaya koydu. Mercedes-Benz Türk Aksaray’daki üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile şehirde 33 yılda 1,7 milyar TL’lik ekonomi yarattı.







Yerel halk, esnaf, yerel otoriteler, fabrika çalışanları ve aileleri olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiyi kapsayan araştırma 9 ay sürdü. Aksaray ilinde farklı demografik yapılara sahip katılımcılar ile birebir röportajların, anketlerin ve odak grup çalışmalarının yapıldığı araştırmanın sonunda yayınlanan raporda; Aksaray’da en büyük istihdamı sağlayan, ile en fazla katkısı olan, yerel ekonomiyi canlandıran, toplumun sosyal gelişimine katkı yapan, yerel girişimcilere fırsat tanıyan, çevreye duyarlı, bölgenin tanıtımında en çok katkısı olan, mesleki eğitim konusunda bölgenin güçlenmesini sağlayan şirketin Mercedes-Benz Türk olduğu ortaya çıktı. Araştırmada şirketin Aksaray’da yaptığı yatırımın, çarpan etkisi de devreye girince, üretim ve tüketimi tetikleyerek ekonomiye kayda değer bir pozitif etki yaptığı kanıtlandı.





Orta Anadolu’ya yönelen özel sektör yatırımlarının önemine değinen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Mercedes-Benz Türk olarak bir ilin kaderini değiştirmedeki etkimiz nedeniyle gururluyuz. Zaman içerisinde gördük ki Aksaray, yerel kalkınmanın en güzel örneklerinden biri olarak dünyadaki sayılı Mercedes-Benz şehirlerinden biri oldu. İldeki en büyük istihdam sağlayıcı oluşumuz, üretimimiz, ihracatımız, AR-GE ve yatırım faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın hem de ülkemizin ekonomisine katma değer sağlıyoruz.” dedi.





Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın ürettiği brüt katma değerin, Aksaray sanayisine katkısı yıllar içinde yüzde 45 seviyesine ulaştı. Fabrikanın gösterdiği ekonomik başarı, Aksaray ekonomisini de ileriye taşıdı. Fabrikanın kuruluşundan bu yana Aksaray’a yapılan yatırım, şehrin ekonomik göstergelerinde çok önemli çıktılar sağladı. Bu çalışma kapsamında yapılan hesaplamalara göre, Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yapılan 1 birimlik üretim, toplam tüm sektörler için 3 birimlik üretim artışını tetikliyor.





Yatırımın bölgesel gelişime katkısına ve tüm şehirde yarattığı dönüşüme somut bir araştırmayla şahit olduklarının altını çizen Süer Sülün; “2017 yılı itibarıyla Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın Aksaray’a ekonomik etkisinin 1 milyar 721 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. 2017 yılında Aksaray ekonomisinin toplam GSYİH’sı, TÜİK verilerine göre 10 milyar 636 milyondur. Buna göre Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın çevresine dolaylı ve uyarılmış etki ile toplam bölgesel ekonomik etkisi Aksaray ekonomisinin yaklaşık yüzde 20’si oranında bir büyüklüğe sahiptir. Bundan 33 yıl önce ilk temel atılırken, bu yatırımın sadece iş olanağı sağlamakla sınırlı olmayacağını ve istihdamımızın ildeki yerel halkın yaşam kalitesine doğrudan etki edeceğini öngörüyorduk, bu rakamlar öngörülerimizin doğru olduğunu kanıtlıyor.” dedi.





Türkiye’de üretilen her 5 kamyondan 4’ü Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan çıkıyor. Bu da fabrikanın, Türkiye kamyon üretimdeki payını yüzde 81’e taşıyor. Yapılan son yatırımların ardından Aksaray, Türkiye’de en yüksek kamyon üretim payına sahip il konumuna geldi. Tüm dünyadaki üç Mercedes-Benz kamyon fabrikasından biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, bugüne kadar 260.000 adedi aşkın kamyon üretildi.







Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 2.000’i aşkın çalışanı ile Aksaray’daki en büyük istihdam sağlayan kurum olma özelliğini taşıyor. Fabrikanın yarattığı ekonomi haricinde istihdama sağladığı katkı sonucunda Aksaray ili, en son açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranının en düşük olduğu iller arasında 6. sırada yer alıyor. Bugün Aksaray’da çalışan her 20 kişiden 1’i Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda istihdam ediliyor.







2018 yılında Aksaray’ın toplam ihracat tutarı 113 milyon dolar olarak gerçekleşirken sadece Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası geçen yıl 877 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdi. Aksaray’ın toplam ihracatının yaklaşık 9 katını gerçekleştiren fabrika, Türkiye’nin toplam kamyon ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştirerek Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 9’unun Aksaray’dan çıkmasını sağladı. Son 5 yılda 500 adet seviyesindeki kamyon ihracat hacmini, 13 bin adet seviyesine çıkarak % 2.500 gibi rekor bir oranda artıran Mercedes-Benz Türk, tarihinin en yüksek ihracat miktarına ulaştı.





Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın büyümesi ile eş zamanlı olarak şehrin gelişimi de tetiklendi. Otomotiv, metal sanayi, turizm ve madencilik gibi sektörlerde yapılan yeni yatırımlarla birlikte kişi başına üretilen gayrisafi katma değer bakımından Aksaray; Adana, Mersin, Konya gibi illerden sonra gelen bir şehir haline geldi. Bu sektörlerin, beraberinde getirdiği ekonomik gelişmeyle birlikte, ilde kişi başına düşen milli gelir son 10 yılda 4.996 TL’den 18.229 TL’ye yükseldi. 1985 yılı sayımında 230 bin olan Aksaray’ın nüfusu, 2018 yılı itibarıyla 412 bin 172’ye yükselirken, 1987 yılında 1.223 hektar olan kentsel alanlar (bina, yol, sanayi, endüstri vb.) 20 yılda yüzde 400 civarında artarak 4.795 hektara ulaştı. Kentteki konut sayısı da 1989-2000 yılları arasında yüzde 410 arttı.





Yapılan araştırmaya katılan yerel halk, esnaf, yerel otoriteler, çalışan ve çalışan ailelerinden oluşan yaklaşık 2.000 farklı demografik yapıya sahip kişi; Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray ilinin bir simgesi olduğunu ve Mercedes-Benz Türk’ün kendi illerinde bulunmasının bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Aksaray’a en fazla katkı sağlayan, yerel ekonomiyi canlandıran, toplumun sosyal gelişimine katkı yapan, yerel girişimcilere fırsat tanıyan, istihdam sağlayan, çevreye duyarlı, bölgenin tanıtımında en çok katkısı olan, mesleki eğitim konusunda bölgenin güçlenmesini sağlayan şirketin yine Mercedes-Benz Türk olduğu dile getirildi. Katılımcıların Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası için, “güç & simge”, “umut”, “ekmek kapısı”, “güven”, “mutluluk & huzur”, “birlik & beraberlik” ve “yardım severlik” gibi kelimeleri temsil ettiğini söylediler.





; “Mercedes-Benz Türk olarak bir ilin kaderini değiştirmedeki etkimiz nedeniyle gururluyuz.”Fabrikanın Aksaray Sanayisi’ne toplam katkısı % 45 seviyesine ulaşırken; fabrikadaki her 1 birimlik üretim, tüm sektörlerde 3 birimlik artışı tetikliyorMercedes-Benz Türk, tüm Türkiye çapında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de iyi bir kurumsal vatandaş kimliğine sahip olduğunu gösteriyor. Şirket, yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin özellikle Aksaray’ın sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ilde uygulanması konusunda özel bir hassasiyet gösteriyor. Süer Sülün; “Biz sadece kendi işimize, kendi alanımıza yatırım yapmakla kalmıyoruz, Türkiye’nin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Bu anlamda iyi bir kurumsal vatandaşız.” yorumunu yapıyor.