TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi Voith Diwa verimlilik paketi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Ağır Ticari

IVECO, ''Die Bullen von IVECO'' takımıyla yarıştı

IVECO, ''Die Bullen von IVECO'' takımıyla yarıştı

Tarih 11 Haziran 2019, 12:45

IVECO, Schwabentruck ve Hahn takımlarının birleşerek kurduğu “Die Bullen von IVECO” takımının teknik sponsoru olarak 2019 FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında yer alıyor.

Sekiz devrede gerçekleşecek şampiyonanın ilk ayağı 25-26 Mayıs tarihlerinde İtalya’daki Misano Marco Simoncelli Pistinde gerçekleşti.

IVECO, yakın zamanda FIA ETRC tarafından sürücü eksikliğine parmak basmak, profili ve halktaki algısını yükseltmek için duyurulan #onetruckfamily kampanyası dâhilinde aktif bir ortak olacağı FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası ile işbirliğini ilan etti. Sezon, Petronas Urania Grand Prix etkinliğiyle İtalya’nın Misano kentinde başladı.

IVECO, FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında “Die Bullen von IVECO”nun teknik sponsoru olarak yer alıyor. Takım, geçen yılki başarısını 2019’da da tekrarlamaya hazır.
Marka, takımı 1180 beygirlik IVECO Cursor 13 motorlu 5.3 tonluk Stralis 440 E 56 XP-R ile desteklemekte. Bu araçlar özel tasarımlı ve spor amaçlı olarak 160 km/s hıza ulaşabilecek donanıma sahipler.

Şampiyonadaki tek kadın sürücü olan Schwabentruck takımının lideri Steffi Halm, geçen seneki altıncılık pozisyonunu Stralis’iyle birlikte ileri taşımayı hedefliyor.
Hahn takımı ise geçen yıl 32 yarışın 12’sini kazanan Jochen Hahn tarafından temsil ediliyor.
IVECO aynı zamanda iki başka takımla da temsil edilecek: Reinert Racing ve Don’t Touch Racing.
IVECO, şampiyonadaki tüm pistlerde yer alacak ve alanlarda araç sergilemeleri, fan mağazaları ve ağırlama tesisleriyle temsil edilecek.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Ağır Ticari

Yenilikçi DAF CF Electric Yeşil Kamyon Ödülü’nün sahibi oldu

 Yenilikçi DAF CF Electric Yeşil Kamyon Ödülü’nün sahibi oldu DAF CF Electric, 2019 Yeşil Kamyon Lojistik Çözümü ödülüne layık görüldü. Yeşil Kamyon Lojistik Çözümü Ödülü', ...

Mercedes-Benz Türk, 33 yılda 1,7 milyar TL’lik ekonomi yarattı Aksaray’ı bir Mercedes-Benz şehri yaptı

 Mercedes-Benz Türk, 33 yılda 1,7 milyar TL’lik ekonomi yarattı Aksaray’ı bir Mercedes-Benz şehri yaptı Mercedes-Benz Türk, 1986 yılında Aksaray’da kurduğu ve bugün 700 bin metrekare alana sahip kamyon fabrikasının şehr...
Vahit MAHMATLI
Tarım ve tarım araçları...

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı