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IVECO, ''Die Bullen von IVECO'' takımıyla yarıştı
11 Haziran 2019, 12:45
IVECO, Schwabentruck ve Hahn takımlarının birleşerek kurduğu “Die Bullen von IVECO” takımının teknik sponsoru olarak 2019 FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında yer alıyor.
Sekiz devrede gerçekleşecek şampiyonanın ilk ayağı 25-26 Mayıs tarihlerinde İtalya’daki Misano Marco Simoncelli Pistinde gerçekleşti.
IVECO, yakın zamanda FIA ETRC tarafından sürücü eksikliğine parmak basmak, profili ve halktaki algısını yükseltmek için duyurulan #onetruckfamily kampanyası dâhilinde aktif bir ortak olacağı FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası ile işbirliğini ilan etti. Sezon, Petronas Urania Grand Prix etkinliğiyle İtalya’nın Misano kentinde başladı.
IVECO, FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında “Die Bullen von IVECO”nun teknik sponsoru olarak yer alıyor. Takım, geçen yılki başarısını 2019’da da tekrarlamaya hazır.
Marka, takımı 1180 beygirlik IVECO Cursor 13 motorlu 5.3 tonluk Stralis 440 E 56 XP-R ile desteklemekte. Bu araçlar özel tasarımlı ve spor amaçlı olarak 160 km/s hıza ulaşabilecek donanıma sahipler.
Şampiyonadaki tek kadın sürücü olan Schwabentruck takımının lideri Steffi Halm, geçen seneki altıncılık pozisyonunu Stralis’iyle birlikte ileri taşımayı hedefliyor.
Hahn takımı ise geçen yıl 32 yarışın 12’sini kazanan Jochen Hahn tarafından temsil ediliyor.
IVECO aynı zamanda iki başka takımla da temsil edilecek: Reinert Racing ve Don’t Touch Racing.
IVECO, şampiyonadaki tüm pistlerde yer alacak ve alanlarda araç sergilemeleri, fan mağazaları ve ağırlama tesisleriyle temsil edilecek.
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