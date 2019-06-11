IVECO, ''Die Bullen von IVECO'' takımıyla yarıştı

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11 Haziran 2019, 12:45

IVECO, Schwabentruck ve Hahn takımlarının birleşerek kurduğu “Die Bullen von IVECO” takımının teknik sponsoru olarak 2019 FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında yer alıyor.

IVECO, yakın zamanda FIA ETRC tarafından sürücü eksikliğine parmak basmak, profili ve halktaki algısını yükseltmek için duyurulan #onetruckfamily kampanyası dâhilinde aktif bir ortak olacağı FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası ile işbirliğini ilan etti. Sezon, Petronas Urania Grand Prix etkinliğiyle İtalya’nın Misano kentinde başladı.





Marka, takımı 1180 beygirlik IVECO Cursor 13 motorlu 5.3 tonluk Stralis 440 E 56 XP-R ile desteklemekte. Bu araçlar özel tasarımlı ve spor amaçlı olarak 160 km/s hıza ulaşabilecek donanıma sahipler.





IVECO, FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında “Die Bullen von IVECO”nun teknik sponsoru olarak yer alıyor. Takım, geçen yılki başarısını 2019’da da tekrarlamaya hazır.Şampiyonadaki tek kadın sürücü olan Schwabentruck takımının lideri Steffi Halm, geçen seneki altıncılık pozisyonunu Stralis’iyle birlikte ileri taşımayı hedefliyor.Hahn takımı ise geçen yıl 32 yarışın 12’sini kazanan Jochen Hahn tarafından temsil ediliyor.IVECO aynı zamanda iki başka takımla da temsil edilecek: Reinert Racing ve Don’t Touch Racing.IVECO, şampiyonadaki tüm pistlerde yer alacak ve alanlarda araç sergilemeleri, fan mağazaları ve ağırlama tesisleriyle temsil edilecek.