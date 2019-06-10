DLS, Türkiye’de Allison Transmission’un tek yetkili distribütörü oluyor

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10 Haziran 2019, 17:38

DLS Türkiye, Allison Transmission’un Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak hizmet vermeye başladı.



Drive Line Systems (DLS), hali hazırda Allison Transmission’un Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’da resmi distribütörü olarak hizmet veriyor. 50 yılı aşkın süredir Allison şanzımanların distribütörlüğü görevini başarıyla yürüten DLS, satış, mühendislik ve servis hizmetleri deneyimlerini Türkiye’de de sunmak üzere Allison Transmission ile yeni bir iş birliğine imza atıyor.



DLS Türkiye Operasyon Müdürü Celal Özyürek ise “Allison Transmission ürünlerinin servisi, Allison yedek parçaları ve yeni şanzıman satışları konusunda en verimli ürün ve hizmetleri sunmak üzere hazır bulunuyoruz. Müşterilerimiz için 7/24 ulaşabilecekleri bir destek sunuyoruz.” dedi.















DLS Türkiye Operasyon Müdürü Celal Özyürek, yeni distribütörlük anlaşmaları ile ilgili olarak; “Allison Transmission, orta ve ağır hizmet tipi araçlar için lider tam otomatik şanzıman üreticisi konumdadır. Allison ile 1967’den bu yana devam eden iş birliğimiz neticesinde gerek ürünler, gerekse satış sonrası hizmetler konusunda rakipsiz bir deneyim ve bilgi birikimine sahibiz. Bu doğrultuda Türkiye’de de birlikte büyük başarılara imza atarak, sektörümüze de değer katacağımıza inancımız tam.” diye belirtti.80’den fazla ülkede faaliyet gösteren Allison, dünya çapında yaklaşık 1,400 distribütör ve bayi lokasyonuyla satış sonrası hizmetlerde de geniş bir servis ağına sahip.Allison Transmission Türkiye ve Ortadoğu Bölge Direktörü Atak Talas, Türkiye’de bayi ağlarını daha da geliştirdiklerini belirterek; “DLS ile iş birliğimiz Türkiye’de yürüttüğümüz operasyonlara büyük değer katacak. Müşterilerimize yakın iş birliği içinde olmak için 2019 yılında her bölgede en az bir satış sonrası hizmet noktamız olabilmesi adına hızla çalışıyoruz” şeklinde açıkladı.