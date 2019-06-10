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Optifuel Challenge 2019 için heyecan başladı
10 Haziran 2019, 13:30
Renault Trucks’ın iki yılda bir düzenlediği sürüş yarışması Optifuel Challenge, uluslararası platformda en tasarruflu sürücüleri seçiyor.
Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışma için 25 ülkeden 2.000 sürücü, başlangıç noktasına geçiyor. Yarı elemeler sonrasında her ülkenin en tasarruflu sürücüleri seçilen lojistik şirketleri, 2019 Renault Trucks T High çekici ödülünü kazanmak üzere Ekim ayında Lyon'da gerçekleşecek uluslararası finalde yarışacak.
2012 yılından bu yana devam eden ve yalnızca ekonomik sürüşe odaklanan Optifuel Challenge, hem Renault Trucks'ın sürücüleri yakıt tasarrufu konusunda desteklemedeki hem de ilk kilometreden itibaren yakıt tüketimini sürdürülebilir bir şekilde azaltarak global araç sürücüsü hizmetleri yaklaşımındaki kararlılığını ortaya koyuyor.
Optifuel Challenge’ın 2019 yarı finallerine 25 ülkeden 2.000 sürücü katılıyor. Her ülke, en tasarruflu sürücüleri belirlemek için ülke yarı finallerini düzenliyor.
Optifuel Challenge, Türkiye’de Michelin İşbirliği ile Mersin’de başlıyor
Türkiye’de yarı final elemeleri, 12-21 Haziran tarihleri arasında Mersin’de Michelin iş birliği ile gerçekleştirilecek. Michelin X Line Energy Serisi ile donanımlı Renault Trucks T 520 Yüksek Kabin çekiciler ile sürücüler, belirlenen rotada en düşük yakıt tüketimi başarısını yakalayarak finale kalabilmek üzere mücadele edecekler. Ülke elemelerinde birinci olan şirket 6 adet, ikinci 4 adet ve üçüncü 2 adet Michelin lastik ödülünü kazanacak.
Uluslararası Final
Ülke elemelerinde birinciliği kazanan 25 finalist, Ekim 2019’da Lyon’da düzenlenecek uluslararası finalde yarışacak. 25 finalist, ilk olarak ekonomik sürüş hakkındaki bilgileri için yazılı bir teste katılacak. Daha sonra Fuel Eco+ paketi ile donatılmış Renault Trucks T 480 Yüksek Kabin Maxispace çekicilerin direksiyonuna geçecekler. Ticari hızdan ödün vermeden yakıt tüketimini en iyi şekilde kontrol eden şirket, yarışta kullanılan çekicilerden birini kazanacak.
Yarışmaya katılan ülkeler
Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fas, Fransa, İspanya İsrail, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Şili, Türkiye, Tunus ve Ukrayna
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