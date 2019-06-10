ZF, dünyanın ilk harici yan hava yastığı sistemini sunuyor

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10 Haziran 2019, 11:57

ZF’nin çarpışma öncesi güvenlik sistemleri, emniyet kemerleri gibi güvenlik sistemleri de dahil olmak üzere git gide önem kazanıyor.

ZF şu anda, sensör sistemleri, algoritmalar ve kontrol ünitelerinden, aktif ve pasif uyarıcılara kadar entegre araç güvenliği teknolojisi yelpazesini sunan tek şirkettir. Şirketimizin vizyonu olan “See.Think.Act” (“Gör.Düşün.Uygula”) proseslerine yönelik derin anlayışımız, yeni çarpışma öncesi güvenlik sistemi gibi entegre araç güvenliği çözümlerini kavramsallaştırmamıza ve gerçekleştirmemize olanak sağlıyor, ”diyor Class.











Yaralanma riskinin azaltılması



Yandan darbe alınan kazalarda, yolcu kabini deforme oldukça bu tarafta oturan yolcuların göğüs bölgesinden ciddi yara alma riski de artmaktadır. ZF çarpışma öncesi güvenlik sistemi çarpmak üzere olan aracın darbesini yüzde 30'a kadar indirebilir ve bu da yolcuların yaralanma riskini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.



Kaçınılmaz bir çarpışmayla ilgili bilgi öngörüleri, standart güvenlik teknolojilerinin etkinliğini daha da arttırmaya yardımcı olmaktadır. Örneğin, ACR8 Aktif Kontrol Retraktörü, yolcuları uyarabilir veya çarpışmadan saliseler öncesinde yolcuları güvenli bir pozisyonda tutmaya yardımcı olabilir.



















Friedrichshafen / Memmingen. Yandan alınan darbeler neticesinde meydana gelen çarpışmalar en tehlikeli trafik kazaları arasındadır. Almanya’da bu tip kazalara karışan yolcuların üçte biri hayatını kaybetmektedir. ZF tarafından yeni geliştirilen çarpışma öncesi güvenlik sistemi prototipi, çarpışmadan milisaniyeler öncesinde aktive edilen bir harici yan hava yastığı kullanır. Oluşturulan ek yanal ezilme bölgesi sayesinde yolcuların hayatlarını kurtarabilmekte ve yaralanmalarında yüzde 40’a kadar azalma sağlanmaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için ZF, aracın sensör ağına bağladığı hava yastıkları ile birlikte, çarpışma ihtimalini sürekli gözlemleyen ve kaza ihtimaline karşı hava yastıklarını aktive etmek üzere arka planda çalışan algoritmalar geliştirmiştir.ZF, Memmingen’de harici bir yan hava yastığı bulunan, dünyanın ilk çarpışma öncesi yolcu güvenliği sistem prototipinin canlı tanıtımını yaptı. ZF’nin İleri Mühendislik ekibindeki Güvenli Mobilite Sistemleri bölüm başkanı Uwe Class, “Bu güvenlik sisteminin, aracın yandan darbe aldığı kazalarda, yolcuların ciddi yaralanmalarını önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu vurguladık” dedi.Bu sistemin geliştirilmesindeki en büyük zorluk, kaçınılmaz bir çarpışmayı güvenilir bir şekilde algılamak ve çarpışma gerçekleşmeden önce dış hava yastığının açılmasını sağlamaktı. Sistem, hava yastığını açmaya ve şişirmeye karar vermek için yaklaşık 150 milisaniyeye sahiptir - kabaca bir insanın gözünü kırpması gereken zaman kadar.Aracın sensörleri önce olası bir etkiyi hızlı ve doğru bir şekilde tanımlamalıdır. Bu birbirine bağlı kamera, radar ve lidar ile mümkün oluyor. Sistem yazılımı içindeki algoritmalar, bir çarpışmanın kaçınılmaz olup olmadığına ve hava yastığının açılmasının hem mümkün hem de faydalı olacağına karar verir. Bu kararların hepsi olumlu ise, sistem hava yastığını doldurmak için şişiricileri ateşler. Araca bağlı olarak 280 ila 400 litre arasında bir kapasiteye sahip olan hava yastığı, A ve C sütunları arasındaki kapı alanında ek bir ezilme bölgesi oluşturmak üzere marşpiyelden yukarı doğru genişler.