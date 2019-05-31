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Yolcu taşımacılar Sultan Comfort ile kazancını üçe katlayacak

31 Mayıs 2019, 15:37

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören Sultan'ın Comfort modelini yeni özelliklerle donattı.

Düşük işletme giderleri, üstün performansı, dayanıklılığıyla dikkat çeken ve 29+1 kişilik yolcu kapasitesine kavuşan Sultan Comfort, yeni özellikleriyle artık hem turizm hem öğrenci hem de personel taşımacılığı yapılabilecek.



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, müşteri talepleri doğrultusunda ünü sınırları aşan araçlarını yenilemeye ve yolcu taşımacılarının kazancını artırmaya devam ediyor. Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, küçük otobüs pazarının en çok tercih edilen araçlarından Sultan Comfort modelini yeni özellikleriyle satışa sundu. Sultan Comfort, lüks koltukları ve özel donanımlarıyla turizm taşımacılığına; 3 noktalı emniyet kemerleriyle öğrenci taşımacılığına ve 29+1 yolcu kapasitesiyle personel taşımacılığına uygun hale getirildi. Sultan Comfort ile artık yolcu taşımacılığı yapanlar, tek araçla üç işi birden yapabilecek.



İSTER TURİZM TAŞIMACILIĞI

Kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yenilenen Sultan Comfort’ta konfor çıtası yükseliyor. Lüks koltukları, koltuk altı buzdolabı, anons sistemi, LCD ekranı, DVD ve güçlü kliması ile Sultan Comfort, turizm taşımacılığında da kullanıcısına her daim kazandırmaya devam edecek. Yolcularına her mesafede rahat bir seyahat imkânı sunmak için yenilenen Sultan Comfort, isteğe bağlı sunulan çift camları ile buğulanma ve ısı kaybını önlerken; dışarıdaki gürültünün içeri girmesini de engelleyerek, eşsiz bir yolcu konforu sunuyor.



İSTER ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI

Kullanıcısına tek araçla hem çok kazanç hem de üst düzey güvenlik vadeden Sultan Comfort, 3 noktalı ve yüksekliği ayarlanabilir emniyet kemeri opsiyonu sayesinde öğrenci taşımacılığının da yeni gözdesi olacak. Sultan Comfort’ta standart olarak sunulan Acil Frenleme Sistemi (AEBS) ile Şerit Takip Sistemi (LDWS) sayesinde yolcular daha güvenle taşınacak.



İSTER PERSONEL TAŞIMACILIĞI

Yolcu kapasitesi 29+1 kişiye çıkarılarak ideal bir personel taşıma aracı haline gelen Sultan Comfort’ta koltuk sayısı artsa da diz genişliğinden feragat edilmiyor. Personel taşımacılığında konfor yeniden tanımlanıyor.



EKONOMİK, DAYANIKLI VE GÜÇLÜ

Sultan Comfort, kullanıcısına konfor ve güvenlik sunarken; üstün yol tutuşu, yakıt tasarrufu, yüksek performansı ve düşük işletme giderleriyle sektöre yön verecek. En zorlu testlere tabi tutularak geliştirilen Sultan Comfort, uzun bakım aralıkları ile zamandan da tasarruf ettirerek, kullanıcısının bakım dönemlerini daha az düşündürecek.



