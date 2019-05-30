Temsa satıldı

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30 Mayıs 2019, 21:09

Türkiye Otomotiv tarihi içinde önemli bir konuma sahip Sabancı Grubu’nun otomotivde yer almak istediği dönemde kurulan Temsa hisseleri devredildi.









Sabancı Holding ve İsviçre merkezli True Value Capital Partners kurumu arasında imzalanan hisse devir sözleşmesinin resmileşmesiyle beraber, TEMSA artık yoluna yeni yatırımcısı liderliğinde devam edecek.









Fabrikadaki tanışma töreninde söz alan TEMSA CEO’su Hasan Yıldırım ise “Kurucumuz Sabancı ailesine, tüm holding yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarımıza bugünkü TEMSA’yı yarattıkları için teşekkürü bir borç biliriz. Şimdi sıra yarının TEMSA’sını yaratmakta. Bu yolculukta bayrak artık yeni yatırımcımız True Value Capital Partners’da. Yeni yatırımcımız ile heyecan verici yolda kol kola yürümek için sabırsızlanıyoruz. 50 yılı aşkın tecrübesiyle otobüs ve midibüs üretiminde dünyanın lider otomotiv markaları arasında yer alan TEMSA olarak, yolumuza daha da güçlenerek ve büyüyerek devam edeceğiz. TEMSA, elektrikli araçlar konusunda birden fazla model alternatifi sunan dünyanın sayılı otomotiv şirketleri arasında bulunuyor. Şirketimiz geleceğin ulaşımına akıllı, otonom ve elektrikli araçlarımızla katkı sunarken, ulaşım sektörünün geleceğini de şekillendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.













TEMSA’nın 66 ülkede 15 bini aşkın aracı yollarda



Ayrıca ABD pazarında çok kısa bir sürede yüzde 10’a yaklaşan bir pazar payı yakalayan TEMSA, ihracat hedeflerini büyüterek yoluna devam edecek. Bugün itibarıyla yaklaşık 1.000 TEMSA markalı araç Kuzey Amerika yollarında bulunurken; kendi segmentinde yaklaşık yüzde 10 olan pazar payını TEMSA North America şirketiyle birlikte daha da yukarılara taşımayı hedefliyor. Bunların yanında, elektrikli araç alanındaki tecrübemizi Kuzey Amerika’ya taşıyacak yeni aracımız TS 45 Elektrikli’yi tamamen bu pazara özel olarak geliştiriyoruz. 2020 yılında seri üretime hazır hale getireceğimiz bu aracımızın da piyasaya girdiği anda büyük beğeni toplayacağına ve pazarın yeniden şekillendireceğine yürekten inanıyoruz” dedi.



Türkiye’de üretilen her 3 otobüsten birinin imalatını üstlenen TEMSA, 66 ülkeye 15 bin adetten fazla araç ihracatı gerçekleştiriyor. TEMSA'nın bugün sadece Fransa’da 5 bin adet otobüsü yollarda yer alırken, Almanya, İngiltere, İtalya, Avusturya, İsveç, Litvanya ve Benelux ülkeleri şirketin Avrupa’da faaliyet gösterdiği önemli pazarlar arasında bulunuyor. ABD’de kurduğu şirketle bu pazara özel bir önem veren TEMSA, Adana’daki üretim tesislerinde 4 bini otobüs, midibüs ve 7 bin 500'ü hafif kamyon olmak üzere yılda 11 bin 500 araç üretim kapasitesine sahip.































Son dönemde ürünlerini yenileyen Temsa’nın farklı pazarlara farklı işletme biçimlerine hitap eden çok geniş bir ürün gamı var. Ürün gamını geliştirme ve ihracat pazarlarında yer alma çalışmaları Genel Müdür Mehmet Buldurgan döneminde başlatıldı. Mehmet Buldurgan sonrasında Genel Müdür Dinçer Çelik zamanında da Amerika pazarında kalıcı ilişkiler oluşturuldu ve elektrikli otobüs prototipleri tanıtıldı.Temsa Global bünyesinde bulunan iş makinaları, kamyon, otomobil ve otobüs grupları daha önce farklı şirketlere bölünmüştü. Hisse devri otobüs grubunu kapsıyor. 1 Kasım 2017’den beri firmanın genel müdürlüğünü, Avrupa’da büyümüş ve çeşitli otobüs firmalarında görev yapmış Hasan Yıldırım yürütüyor.İlk açıklama Sabancı Kamuoyu Bilgilinderme Platformu tarafından yapıldı. Bu bilgilendirmenin ardından aşağıdaki basın bülteni yayınlandı., satış işlemlerinin tamamlamasının ardından TEMSA’nın Adana’daki fabrikasını ziyaret etti. Ünver, TEMSA çalışanlarına yönelik konuşmasında yeni dönemin TEMSA markası için yeni bir büyüme dönemini başlatacağını ifade etti.