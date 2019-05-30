Bugün internet sitelerine düşen haberlere göre otobüs üreticisi Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Tic Aş. satıldı

"Şirketimiz portföyünde yer alan 102.308.216,34 -TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 –TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.

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