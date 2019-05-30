Renault Trucks, 2019 model T serisi ile Mersin’de

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30 Mayıs 2019, 18:30

Renault Trucks ve yetkili bayisi İmam Kayalıoğulları Otomotiv, Mersin’in önde gelen lojistik firmaları ile buluştu.

20 yılı aşkındır Renault Trucks yetkili bayi olarak hizmet sunduklarını belirten İmam Kayalıoğulları Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mazıcıoğlu; “Renault Trucks, Mersin’de çok talep gören ticari araç markaları arasında yer alıyor. Özellikle Renault Trucks T serisinin Mersin’de gördüğü ilgiden oldukça memnunuz” dedi.















Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise 20 yıldır Mersin’de aktif olarak ürün ve hizmet sunduklarına değinerek; “Mersin, Türkiye’nin en önemli lojistik üssü ve bölgede senelerdir araçlarımız ile önemli bir yer edindik. Özellikle T serisi uzun yol çekicilerimiz, bölgede lojistik alanında hizmet veren firmaların tüm beklentilerini karşılıyor. T serisi, performansının yanı sıra düşük yakıt tüketimi ve işletim giderleri ile takdir kazandı. Bu nedenle 2019 model T 520 çekicimizi de Mersin’deki müşterilerimiz ile buluşturmak istedik” dedi.

ise 20 yıldır Mersin’de aktif olarak ürün ve hizmet sunduklarına değinerek; “Mersin, Türkiye’nin en önemli lojistik üssü ve bölgede senelerdir araçlarımız ile önemli bir yer edindik. Özellikle T serisi uzun yol çekicilerimiz, bölgede lojistik alanında hizmet veren firmaların tüm beklentilerini karşılıyor. T serisi, performansının yanı sıra düşük yakıt tüketimi ve işletim giderleri ile takdir kazandı. Bu nedenle 2019 model T 520 çekicimizi de Mersin’deki müşterilerimiz ile buluşturmak istedik” dedi.

Mersin merkezli lojistik şirketlerinin katılımı ile düzenlenen organizasyonda Renault Trucks’ın 2019 model T 520 yüksek kabin çekicisi de sergilendi.etkinlikte açılış konuşması yaparak yetkili bayileri ile uzun soluklu işbirliklerinden duydukları memnuniyete değindi; “Türkiye, Renault Trucks için çok önemli bir pazar. Her zaman önemli ve stratejik bir pazar olmaya da devam edecek. Ticari araçlar sektöründeki lider oyuncular olarak araçlarımızın yanı sıra hizmet taahhüttü sunmakla yükümlüyüz. Aracınız ne kadar üstün teknoloji ve performansa sahip olursa olsun satış sonrasında sağlam bir ekibiniz yoksa başarı yakalayamazsınız. Bu nedenle Türkiye’de yapılanmamızda satış sonrası hizmetlerimize çok önem veriyoruz. İmam Kayalıoğulları Otomotiv ile de uzun süredir devam eden bir işbirliğimiz var ve özverili hizmetleri sayesinde müşterilerimizden çok olumlu bildirimler alıyoruz.”