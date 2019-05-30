Mercedes-Benz Türk, “Sıfır Gibi Motor” hizmetine Euro 5 ve Euro 6 yeni motor serilerini de ekledi

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30 Mayıs 2019, 17:13

Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmetleri sunmaya devam ediyor

Özellikle araçlarını daha uzun süre kullanmayı planlayan Euro 6 kamyon ve otobüs müşterileri için sunulan avantajlı sıfır gibi motor fiyatları ile araçlar, ilk günkü performans ve düşük yakıt tüketimi ile yoluna devam ediyor.





Daha kompleks ve hassas teknolojiye sahip Euro 6 motorlarının yenileme sürecinde gerekli olan tesis kriterlerini karşılamak için Teknik Uzmanlık Merkezi’ni ilave yatırımlarla güçlendiren Mercedes-Benz Türk, sıfır gibi motor portföyüne Euro 6 motorları da ekledi. Sadece uygun donanım ve sistemlerle donatılmış, tozdan arındırılmış tesislerde; konusunda uzman kişilerce yapılabilen bu motor yenileme işlemi için yatırım yapılan Teknik Uzmanlık Merkezi, bu konuda özel eğitim almış ekibiyle Almanya’dan sonra dünyadaki ilk motor yenileme merkezi olma özelliği taşıyor.













, “Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine yönelik hizmetlerimizi ve tesislerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu doğrultuda 2017 yılında devreye aldığımız ‘Sıfır Gibi Motor’ hizmetimizi ilk aşamada Euro 5 motorlara sahip olan Mercedes-Benz kamyon ve otobüs müşterilerimize sunuyorduk. Yakın dönemde yenilenen tesislerimizde kamyon ve otobüslerimizdeki Euro 6 motorlarda da bu uygulamamızı sunmaya başladık. Cazip koşullarda verdiğimiz bu hizmet sebebiyle müşterilerimizden olumlu geri bildirimler aldık. İlerleyen senelerde sunduğumuz bu hizmeti daha da geliştirerek daha güzel sonuçlar alacağımıza eminim.” şeklinde konuştu.