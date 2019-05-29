UND iftarı Ford Trucks sponsorluğunda düzenlendi!

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29 Mayıs 2019, 15:16

Uluslararası taşımacıların en geniş katılımla her yıl bir araya geldikleri ve sektör paydaşlarının da katıldığı iftar programı bu yıl Ford Truks sponsorluğu ile gerçekleşti.

İstanbul ile birlikte İzmir, Mersin, Antakya, Gaziantep, Ankara başta olmak üzere çeşitli illerden gelen UND üyeleri bu yıl Sabiha Gökşen Havalimanına yakın bir otelde buluştular. 2019 iftarı Anadolu yakasında düzenlenen ilk iftarı yemeği oldu.







Etkinlik UND Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ve taşıma dünyasının saygın isimlerinin katılımı ile gerçekleşti. Davette UND yöneticileri ile birlikte Ford Trucks Kamyon İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyhan Tufan, Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış, Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ve Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu ile diğer Ford üst düzey yöneticileri ve Ford Trucks temsilcileri katıldılar. Toplantının önemli konukları arasında TOBB temsilcisi Halim Mete, THY Yönetim Kurulu Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Mehmet İlker Aycı ve TOBB üyeleri de yer aldı.











Yılın çekicisi iftarda “Bu sefer Olmuş”



Murat Bakış, gecede bir sunum yaptı. Sunumda UND ile Ford Trucks arasında bu yıl ramazan boyunca 8 ili kapsayan bir işbirliği ile uluslararası nakliyecilerle biraraya geldiklerini, uluslararası nakliye sektöründe söz ve karar sahibi olan 2500 kişiye ulaştıklarını belirtti ve Ford Trucks’ın uluslararası organizasyonundan bahsetti. Ford Trucks ürünleri için Doğu Avrupa, Ortadoğu, ve Asya’da yaygın bir satış ve satış sonrası hizmet ağı oluşturulduğu vurgulandı. Bu ağın yeni çekici F-MAX’ın pazara sunulmasının ardından kısa bir süre içinde sonra Batı Avrupa’yı da kapsayarak Türk taşımacılarının çalıştığı tüm coğrafyalarda etkili olacaklarını duyurdu.

Bakış, F- MAX’ların teknik özellikleri ve pazar hakkında kısa bir özet yaptı. Araçla ilgili tanıtımının filminde kullanılan “bu sefer olmuş” sözü nakliyecilerce beğenildi.























Çetin Nuhoğlu: Lojistik ülke performansını belirler!



Toplantı öncesi farklı illerden gelen çalışma grupları, sektörü ve sorunlarını bir kez daha gözden geçirdiler. Özellikle Kapıkule geçişlerindeki gecikme ve beklemeler ele alındı.



UND Başkanı Çetin Nuhoğlu ve diğer konuşmacılar tarafından uluslararası taşımacılığın gücü, önemi ve sorunları da bir kez daha gündeme getirildi.



Nuhoğlu, önümüzdeki dönemde ekonominin gelişimi ile birlikte nakliyenin sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceklerini ve hizmet ihracatının önemini dile getirirken sektör temsilcilerine seslenerek “Yıllardır bu sektörün geleceğini birlikte tasarladık. Hepsinden ötesi bugün, her şeye rağmen hala birbirine bağlı, hala birbiriyle yakın ilişki içerisinde olan, bundan sonra da atacağı her adımda sırtını dayayacağı bir UND çatısı olan bir ortam var ve bunu siz sağladınız..." dedi.





Sektör olarak rekabette geri kalmak istemediklerini ve lojistiğin salt bir sektör olmadığını, ülke performansını etkileyen ve belirleyen bir sektör olduğunu ifade eden Nuhoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamunun her kesiminde, kalkınma planı dahil, Cumhurbaşkanlığı dahil en önemli konu budur. Çünkü biz sadece bir mal ihracatını konuşmuyoruz. Biz bir hizmet ihracatçısı olarak, hiçbir şey ithal etmeden bileğimizin gücüyle ülkemize döviz getiriyoruz. Getirdiğimiz döviz de 18 milyar dolardır. Turizmden sonra Türkiye’ye en fazla döviz getiren sektörüz. Ve bunlar, bu sektörün 2023 yılında 50 milyar dolar döviz getirisi sağlamak için geliştirilen bir stratejinin sonucunda geliyor. Onun için bu sektörde 42 yıldır varım ve 42 yıldır gurur duyuyorum.







Bugün aramızda Ford Trucks var ve yüzde 90 yerlilik oranıyla üretiliyor. Bunu Türk mühendisleri yaptı ve Avrupa’da yılın kamyonu seçildi. Bugün bu ürün bütün dünyada dolaşıyor. Ford Trucks’ın bu seviyeye gelmesi bizi gururlandırıyor. Bir arkadaşımın dediği gibi -evet bu sefer oldu-”







Nuhoğlu aynı şekilde THY’nin milli marka olarak yakaladığı başarıya da vurgu yaptı.











THY Yönetim Kurulu Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı’da toplantıda şunları söyledi: “HİB olarak 50 milyar dolar ihracat yapan tek bir birlik olduk. Bu birliğin içerisinde taşımacılık alanında THY’nin ayrı bir güç kattığını düşünürken kendimizi görevin başında bulduk. Bunun için hepinize ayı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”

toplantıda şunları söyledi: “HİB olarak 50 milyar dolar ihracat yapan tek bir birlik olduk. Bu birliğin içerisinde taşımacılık alanında THY’nin ayrı bir güç kattığını düşünürken kendimizi görevin başında bulduk. Bunun için hepinize ayı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”

Hizmet ihracatçılarının önünde çok ciddi sorunlar ve engeller bulunduğunun altını çizen Aycı, çatısı altında 10 sektör bulunan HİB’in Türkiye ihracatının bel kemiği olan taşımacılık sektörü ile çok daha güçlü olduğunu anlattı.





























UND iftarında, Her yıl olduğu gibi bu yıl da meslek profesyonelleri ve sürücüler ödüllendirildi. Meslek ilkeleri ve ahlakına saygılı, kurumsallığa önem veren değerli yöneticilere “IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi” Ödülü verildi. Ödüle hak kazanan tepe yöneticileri ödüllerini Halim Mete ve Çetin Nuhoğlu'nun elinden aldılar.





ÖDÜL KAZANANLAR:



Mars Lojistik Uluslararası Taş. Erkan Özyurt Alc Lojistik Taş.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. Soner Çiçekli Giray Loj.Ulus.Taş.Tic.Aş. Şerif Dalgıç Imsan Tarım Gida Akr Teks Nak Serhat Imrak Doktor Ulustaş İth-İhr Tic Ltd.Şti Murat Polat Gülsan Ulus.Nak.Tic.Ltd.Şti Onur Gül Tan Global Lojistik Caner Tan Gülbin Uluslararası Nakliyat Nihat Irmak















UND ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği IRU iş birliğiyle gerçekleştirilen 2018 Profesyonel Sürücü Ödülleri onur belgesine almaya aday gösterilen sürücüler 5 Kriter temelinde değerlendirildi. 97 sürüyücüye onur belgeleri verildi. Bu Sürücüler arasından, UND –İRU İşbirliğiyle belirlenen 1 sürücü “Yılın Sürücüsü” ödülü verildi.













































ONUR NİŞANI ALAN SÜRÜCÜLER



AĞAÇLI PETROL VE TİCARET LTD.ŞTİ AHMET ÖZGÜL ALADAĞ LOJİSTİK GÜMRÜKLEME İTH. İHR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. ORHAN AYDIN ALC LOJİSTİK TAŞIMACILIK VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ DEDE SÜZER ALC LOJİSTİK TAŞIMACILIK VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ ERDAL DURAL ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. NAMIK ENKIN BİZEL ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. ERCAN RAİFOĞLU ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. EROL KUTLU ATC GRUP ZEKİ GÜMÜŞTAŞ ATC GRUP YAKUP SEYDİOĞLU ATC GRUP SELÇUK ÖZDAL BAYNAK DAVUT HACIAHMETOĞLU BAYNAK SEDAT EKEN BAYNAK ALİ SAİT ALAY









