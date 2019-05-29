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UND iftarı Ford Trucks sponsorluğunda düzenlendi!

UND iftarı Ford Trucks sponsorluğunda düzenlendi!

Tarih 29 Mayıs 2019, 15:16

Uluslararası taşımacıların en geniş katılımla her yıl bir araya geldikleri ve sektör paydaşlarının da katıldığı iftar programı bu yıl Ford Truks sponsorluğu ile gerçekleşti.

İstanbul ile birlikte İzmir, Mersin, Antakya, Gaziantep, Ankara başta olmak üzere çeşitli illerden gelen UND üyeleri bu yıl Sabiha Gökşen Havalimanına yakın bir otelde buluştular. 2019 iftarı Anadolu yakasında düzenlenen ilk iftarı yemeği oldu.

Etkinlik UND Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ve taşıma dünyasının saygın isimlerinin katılımı ile gerçekleşti. Davette UND yöneticileri ile birlikte Ford Trucks Kamyon İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyhan Tufan, Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış, Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ve Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu ile diğer Ford üst düzey yöneticileri ve Ford Trucks temsilcileri katıldılar. Toplantının önemli konukları arasında TOBB temsilcisi Halim Mete, THY Yönetim Kurulu Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Mehmet İlker Aycı ve TOBB üyeleri de yer aldı.


Yılın çekicisi iftarda “Bu sefer Olmuş”

Murat Bakış, gecede  bir sunum yaptı. Sunumda UND ile Ford Trucks arasında bu yıl ramazan boyunca 8 ili kapsayan bir işbirliği ile uluslararası nakliyecilerle biraraya geldiklerini, uluslararası nakliye sektöründe söz ve karar sahibi olan 2500 kişiye ulaştıklarını belirtti ve Ford Trucks’ın uluslararası organizasyonundan bahsetti. Ford Trucks ürünleri için Doğu Avrupa, Ortadoğu, ve Asya’da yaygın bir satış ve satış sonrası hizmet ağı oluşturulduğu vurgulandı.  Bu ağın yeni çekici F-MAX’ın pazara sunulmasının ardından kısa bir süre içinde sonra Batı Avrupa’yı da kapsayarak Türk taşımacılarının çalıştığı tüm coğrafyalarda etkili olacaklarını duyurdu.
Bakış, F- MAX’ların teknik özellikleri ve pazar hakkında kısa bir özet yaptı. Araçla ilgili tanıtımının filminde kullanılan “bu sefer olmuş” sözü nakliyecilerce beğenildi.






Çetin Nuhoğlu: Lojistik ülke performansını belirler!

Toplantı öncesi farklı illerden gelen çalışma grupları, sektörü ve sorunlarını bir kez daha gözden geçirdiler. Özellikle Kapıkule geçişlerindeki gecikme ve beklemeler ele alındı.
UND Başkanı Çetin Nuhoğlu ve diğer konuşmacılar tarafından uluslararası taşımacılığın gücü, önemi ve sorunları da bir kez daha gündeme getirildi.

Nuhoğlu, önümüzdeki dönemde ekonominin gelişimi ile birlikte nakliyenin sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceklerini ve hizmet ihracatının önemini dile getirirken sektör temsilcilerine seslenerek “Yıllardır bu sektörün geleceğini birlikte tasarladık. Hepsinden ötesi bugün, her şeye rağmen hala birbirine bağlı, hala birbiriyle yakın ilişki içerisinde olan, bundan sonra da atacağı her adımda sırtını dayayacağı bir UND çatısı olan bir ortam var ve bunu siz sağladınız..." dedi.

Sektör olarak rekabette geri kalmak istemediklerini ve lojistiğin salt bir sektör olmadığını, ülke performansını etkileyen ve belirleyen bir sektör olduğunu ifade eden Nuhoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamunun her kesiminde, kalkınma planı dahil, Cumhurbaşkanlığı dahil en önemli konu budur. Çünkü biz sadece bir mal ihracatını konuşmuyoruz. Biz bir hizmet ihracatçısı olarak, hiçbir şey ithal etmeden bileğimizin gücüyle ülkemize döviz getiriyoruz. Getirdiğimiz döviz de 18 milyar dolardır. Turizmden sonra Türkiye’ye en fazla döviz getiren sektörüz. Ve bunlar, bu sektörün 2023 yılında 50 milyar dolar döviz getirisi sağlamak için geliştirilen bir stratejinin sonucunda geliyor. Onun için bu sektörde 42 yıldır varım ve 42 yıldır gurur duyuyorum.

Bugün aramızda Ford Trucks var ve yüzde 90 yerlilik oranıyla üretiliyor. Bunu Türk mühendisleri yaptı ve Avrupa’da yılın kamyonu seçildi. Bugün bu ürün bütün dünyada dolaşıyor. Ford Trucks’ın bu seviyeye gelmesi bizi gururlandırıyor. Bir arkadaşımın dediği gibi -evet bu sefer oldu-”

Nuhoğlu aynı şekilde THY’nin milli marka olarak yakaladığı başarıya da vurgu yaptı.


THY Yönetim Kurulu Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı’da toplantıda şunları söyledi: “HİB olarak 50 milyar dolar ihracat yapan tek bir birlik olduk. Bu birliğin içerisinde taşımacılık alanında THY’nin ayrı bir güç kattığını düşünürken kendimizi görevin başında bulduk. Bunun için hepinize ayı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”
Hizmet ihracatçılarının önünde çok ciddi sorunlar ve engeller bulunduğunun altını çizen Aycı, çatısı altında 10 sektör bulunan HİB’in Türkiye ihracatının bel kemiği olan taşımacılık sektörü ile çok daha güçlü olduğunu anlattı.







UND iftarında, Her yıl olduğu gibi bu yıl da meslek profesyonelleri ve sürücüler ödüllendirildi. Meslek ilkeleri ve ahlakına saygılı, kurumsallığa önem veren değerli yöneticilere “IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi” Ödülü verildi. Ödüle hak kazanan tepe yöneticileri ödüllerini Halim Mete ve Çetin Nuhoğlu'nun elinden aldılar.

ÖDÜL KAZANANLAR:

Mars Lojistik Uluslararası Taş.

Erkan Özyurt

Alc Lojistik Taş.Ve Dış Tic.Ltd.Şti.

Soner Çiçekli

Giray Loj.Ulus.Taş.Tic.Aş.

Şerif Dalgıç 

Imsan Tarım Gida Akr Teks Nak 

Serhat Imrak

Doktor Ulustaş İth-İhr Tic Ltd.Şti

Murat Polat

Gülsan Ulus.Nak.Tic.Ltd.Şti

Onur Gül

Tan Global Lojistik

Caner Tan

Gülbin Uluslararası Nakliyat 

Nihat Irmak

 



UND ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği IRU iş birliğiyle gerçekleştirilen 2018 Profesyonel Sürücü Ödülleri onur belgesine almaya aday gösterilen sürücüler 5 Kriter temelinde değerlendirildi. 97 sürüyücüye onur belgeleri verildi. Bu Sürücüler arasından, UND –İRU İşbirliğiyle belirlenen 1 sürücü “Yılın Sürücüsü” ödülü verildi.












ONUR NİŞANI ALAN SÜRÜCÜLER
 

AĞAÇLI PETROL VE TİCARET LTD.ŞTİ

AHMET ÖZGÜL

ALADAĞ LOJİSTİK GÜMRÜKLEME İTH. İHR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

ORHAN AYDIN

 

ALC LOJİSTİK TAŞIMACILIK VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ

DEDE SÜZER

ALC LOJİSTİK TAŞIMACILIK VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ

ERDAL DURAL

 

ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş.

NAMIK ENKIN BİZEL

ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş.

ERCAN RAİFOĞLU

ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş.

EROL KUTLU

 

ATC GRUP

ZEKİ GÜMÜŞTAŞ

ATC GRUP

YAKUP SEYDİOĞLU

ATC GRUP

SELÇUK ÖZDAL

 

BAYNAK

DAVUT HACIAHMETOĞLU

BAYNAK

SEDAT EKEN

BAYNAK

ALİ SAİT ALAY

 


 

BEST ULUSLARARASI NAKLİYAT

İSMET ŞAHİNKUŞ

BEST ULUSLARARASI NAKLİYAT

METİN ŞAHİNKUŞ

BEST ULUSLARARASI NAKLİYAT

UĞUR DÖKMETAŞ

 

BOLUBEYİ ULUS NAK.

SEBAHATTİN KÖPÜR

BY BORA TRANSPORT

EYÜP KARACAER

DABLAN NAKLİYAT

SABAHATTİN ÖZDEMİR

DEMİR NAKLİYAT

ERDOGAN KILIÇ

 

EKOL LOJİSTİK A.Ş

RAMAZAN ÖZTÜRKMEN

EKOL LOJİSTİK A.Ş

CİHAN ERSÖZ

 

ENCO LOJİSTİK

AHMET FİNÇ

ENCO LOJİSTİK

ALİ SOYLU

ENCO LOJİSTİK

GÖKHAN ÖVÜNÇ

ENCO LOJİSTİK

KÖROĞLU ÖZER

 

EROL KARDEŞLER

TÜRKEŞ AKBULUT

EROL KARDEŞLER

ORHAN KURUÖZ

EROL KARDEŞLER

DOGAN KORUÖZ

 

EYÜP LOJİSTİK

MEHMET ALİ ŞAHBUDAK

EYÜP LOJİSTİK

MESUT ÖZDEMİR

EYÜP LOJİSTİK

MEHMET EKMEKÇİ

EYÜP LOJİSTİK

ÖZHAN KARABAL

 

GÖKBİL NAK. DEP. LOJ. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

MEMET EMİN PORSUK

GÖKBİL NAK. DEP. LOJ. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

ADEM BAŞ

GÖKBORA

EMRE YONUS ALTINTAŞ

 

GÜRBULAK NAKLİYAT

MUSTAFA ARAS

GÜRBULAK NAKLİYAT

BEKARALİ ZAL

GÜRBULAK NAKLİYAT

İBRAHİM ÇAKIR

GÜRBULAK NAKLİYAT

NİZAMETTİN SUSAM

 

HİLAL TAŞIMACILIK

VELİ ESKİSARILI

HİLAL TAŞIMACILIK

MUSTAFA KÜÇÜKHARMANCI

HİLAL TRANS

MÜRSEL MUTLU

HİLAL TRANS

KADİR BATTAL

HİLAL TRANS

MÜMİN ŞENTÜRK

HİLAL TRANS

BAYRAM GÖKTAŞ

 

İKRA LOJİSTİK

KADİR İNCE

İKRA LOJİSTİK

CEBRAİL BİLGİLİ

İKRA LOJİSTİK

COŞKUN DIBLANZADE

İKRA LOJİSTİK

ŞEVKET IŞIK

İKRA LOJİSTİK

MURTAZA CENAP ARSLANTAŞ

İNTERKOMBİ TRANSPORT VE LOJİSTİK A.Ş.

MUHSİN SONER TEKELİ

İNTERKOMBİ TRANSPORT VE LOJİSTİK A.Ş.

VAHDET ÖZTÜRK

 

LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ.

GÜLTEKİN ERBAŞ

LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ.

MEHMET SÜNEL

LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ.

ALİ PAŞA KANBUR

LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ.

ŞEMSETTİN GÜNER

LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ.

ŞEVKET GARİP

 

MAĞDENLİ NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.

İSMAİL KURT

 

MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş.

ALİ KANSU

MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş.

İMDAT TUNÇ

MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş.

MUSTAFA ÇEVİK

MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş.

HARUN BUNCUK

MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş.

MURAT SER

 

NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.

NAZMİ MUTLU

NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.

ZEKERİYA BEKTAŞ

NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.

YAKUP MOLLA

NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.

HAMİD HATİPOĞLU

 

OMSAN LOJİSTİK A.Ş.

İBRAHİM DERDİYOK

 

OTO NALÇACILAR

ŞÜKRÜ AKBAŞ

OTO NALÇACILAR

NEVZAT ALPER

OTO NALÇACILAR

SİNAN GÜMÜŞLÜOL

OTO NALÇACILAR

İBRAHİM BAŞ

 

ÖZ LİDERTRANS ULUS.TAŞ,

ÇETİN ÇELİK

ÖZ LİDERTRANS ULUS.TAŞ.

MEHMET ATİK ÖNER

 

ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAKLİYAT VE TİC.A.Ş.

İRFAN İMER

ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAKLİYAT VE TİC.A.Ş.

ERTAŞ BURÇAKLI

ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAKLİYAT VE TİC.A.Ş.

OLCAY BAYRAK

 

PAY NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÜCEL GÜLLÜDAĞ

 

POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş.

REFİK ÇIKLA

POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş.

METİN YILDIRIM

POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş.

MUZAFFER NAKKAŞ

POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş.

METİN ÖZLEM

POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş.

HASAN TEM

 

S.S.ULUS.KAYNASLI MOT.TAS.KOOP

SAİT YİRMİBEŞ

S.S.ULUS.KAYNASLI MOT.TAS.KOOP

ZAFER ŞAHİN

 

SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ÖZER ATASERT

SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ.

LEVENT ÖZER

SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ.

FİKRET KAYRUL

 

TRANSÇAĞ ULUS NAK VE TİC.LTD.ŞTİ.

İRFAN YILDIRIM

ULU ULUSLARARASI NAKLİYAT AŞ.

İSMAİL ÖZMEN

 

VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

AVNİ KOTAN

VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

ÜLKÜ TANIK

VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

UĞUR OTHAN

VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

ERSİN ÖZÜBERK

VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

SUAT BALKAN

 

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