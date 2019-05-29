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Doğan Holding’de üst düzey atama

29 Mayıs 2019, 13:53

Kağan Dağtekin Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Oldu

Doğan Holding’in otomotiv alanındaki büyüme stratejileri doğrultusunda Otomotiv Grubu Genel Müdürlüğü görevine Kağan Dağtekin getirildi. Dağtekin, 27 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. ile Trend A.Ş.’yi kapsayan Otomotiv Grubu Genel Müdürü ve Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. ile Trend A.Ş. Murahhas Üyesi olarak Holding bünyesindeki görevine başladı.



Doğan Holding bünyesindeki, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. ile Trend A.Ş.’yi kapsayan Otomotiv Grubu Genel Müdürü olarak atanan Kağan Dağtekin aynı zamanda Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. ile Trend A.Ş. Murahhas Üyesi olarak kariyerine devam edecek.



2012 yılında dahil olduğu Borusan Otomotiv Grubunda Borusan Otomotiv Premium Kiralama Ticaret A.Ş’nin kuruluşuna liderlik ederek Genel Müdürlük görevini sürdürmüş olan Dağtekin, 2017 yılından beri Borusan Otomotiv icra kurulu üyeliği görevini sürdürmekteydi.



Dağtekin, İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde, Yüksek lisansını ise 2005 yılında Koç Grubu sponsorluğunda katıldığı Koç Universitesi Executive MBA programını birincilikle bitirerek tamamlamış, 2016 senesinde INSEAD-Paris Üst Düzey Yöneticilik programından mezun olmuştur. Kariyerine 1998 yılında Koç Holding bünyesindeki MT Programı kapsamında başlamış olan Dağtekin, Koç Holding şirketlerinden Ford Otosan’da satış ve pazarlama alanında farklı birimlerindeki yöneticilik tecrübelerinden sonra 2006 yılında Otokoç A.Ş’ye otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama deneyimlerini almak üzere grup içi geçiş yapmıştır.

Profesyonel kariyerinin yanında; grupanya.com’da profesyonel yöneticilik, perabulvari.com’un ise kurucu ortağı olarak elektronik ticaret dünyasında girişimcilik tecrübesi de edinmiştir.

Dağtekin, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir ve 1 çocuk babasıdır.



