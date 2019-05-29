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Continental ile bayramda yolları güvenle aşın

Continental ile bayramda yolları güvenle aşın

Tarih 29 Mayıs 2019, 13:39

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte tüm Türkiye’yi bayram heyecanı sardı. Bayram tatilinin yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle tatil ve seyahat planları yapanlar da hazırlıklarına başladı

Bayram tatilinde karayolunu tercih edecekler için doğru lastik seçiminin önemini hatırlatan Continental, güvenli bir seyahat için yolculuktan önce araç bakımlarının yapılmasını  ve araç lastiklerinin  kontrol edilmesini tavsiye ediyor.

Yazın yaz, kışın kış lastiği  kullanın
Güvenli ve keyifli bir sürüş için mevsimine göre lastik kullanmaya özen gösterin. Hava sıcaklıklarının hissedilir  derecede artması, aracınızdaki kış lastiklerinizin yaz lastikleriyle değiştirilme zamanının geldiğini gösterir .  

Dört lastiğin dördü de aynı olmalı!
Sürüş güvenliğini artırmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise araca takılan tüm lastiklerin aynı desene sahip olması. Ulaşamama ya da ekonomik nedenlerden dolayı araca aynı lastik takılamıyorsa, aynı markanın aynı aks üzerinde aynı desen yapılarına sahip lastiklerin kullanılmasına dikkat edin. Aracınızın lastik yapıları aynı olmadığı takdirde lastik aşınma oranı artar ve ani fren durumlarında aracınız savrulabilir.

Hava basıncını kontrol edin
Yol ve hava koşulları nasıl olursa olsun, ilk olarak lastiklerinizin hava basıncını kontrol edin. Doğru hava basıncına sahip lastik, yola daha geniş bir yüzeyde temas eder ve yola daha güçlü tutunmanızı sağlar.

Güneş ışığı faktörünü unutmayın
Güneş ışığına uzun süre maruz kalmış lastikler ısınır ve lastiğin içerisindeki hava basıncı yükselir. Bu durum sürücüyü yanıltabilir.Yola çıkmadan güneş faktörünü dikkate almayı unutmayın.
Lastik diş derinliğiniz 3mm’nin altına düşmesin
Lastik diş derinliği  yola çıkmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gereken ayrıntılardan biridir. Düşük diş derinliği, fren mesafesinin uzamasına sebep olur. Yasal diş derinliği  minimum 1,6 mm olmasına rağmen, Continental daha  güvenli sürüş için diş derinliğinin 3 mm’nin altına düşmemesini tavsiye ediyor.

Stepnelerinizi de kontrol etmeyi de unutmayın
Son olarak, stepnelerin de mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

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