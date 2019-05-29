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Fiat Doblo’da Mayıs fırsatı!

Fiat Doblo’da Mayıs fırsatı!

Tarih 29 Mayıs 2019, 12:48

Fiat Professional, Mayıs ayında düzenlediği satış kampanyasıyla ticaretin ustalarının yanında olmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında tüm Fiat Professional modellerinde, 50 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Mayıs ayında Fiat Doblo satın almak isteyenleri de cazip seçenekler bekliyor. 2019 model yılı Doblo versiyonları 75 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla ve 50 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. Fiat Fiorino ise Mayıs ayı boyunca 66 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Professional, Mayıs ayında düzenlediği satış kampanyasıyla avantajlar sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında tüm Fiat Professional modellerinde, 50 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Mayıs ayında, segmentinin öncüsü Fiat Doblo da kullanıcılarıyla cazip seçeneklerle buluşmayı sürdürüyor. 2019 model yılı Doblo’lar 75 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla ve 50 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna kadar 66 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Bir benzinli ve üç dizel motor alternatifi sunan Doblo, ticaret hayatını kolaylaştırırken sunduğu otomobil konforuyla da mutluluk yaşatıyor. Fiat Doblo’nun seçenekleri arasında bulunan 120 HP gücündeki 1.6 Multijet motorlu ve 320 Nm tork üreten versiyon, sınıfının en atak ve en güçlüsü olarak ön plana çıkıyor. Arka tam bağımsız süspansiyon ile otomobil konforu sunan Doblo versiyonlarında; otomatik klima, elektrikli katlanır aynalar, ısıtmalı ön koltuklar, geri görüş kamerası, yağmur ve far sensörü gibi konfor artırıcı özellikler kullanıcılarla buluşuyor.

 

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