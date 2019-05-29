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Her 2 araçtan birinde Total

29 Mayıs 2019, 12:40

Türkiye’de madeni yağların üretimi ve pazarlaması alanında 29 yıldır faaliyet gösteren Total Turkey Pazarlama, son 5 yılda Türkiye’de üretilen yaklaşık 7.5 milyon aracın 4 milyonuna ilk dolum yağları ve antifrizlerini temin etti.

Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin (OSD) verdiği üretim rakamlarına göre Türkiye’de üretilen her 2 araçtan 1’inde TOTAL madeni yağları veya antifrizleri kullanıldı.* İlk dolum yağları aracın genel ömrünü ve uzun süreli verimliliğini etkileyebilmesinden dolayı araçlar için oldukça önem arz ediyor. TOTAL, ilk dolum yağlarını araç üreticileri ile yaptığı iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştiriyor.



Türkiye’de kurulduğundan beri başarıdan başarıya koşan TOTAL %10’un üzerinde pazar payına sahip.** Son 20 yılda pazar payını yaklaşık olarak 3 katına çıkaran TOTAL, satış hacmini de 4 katına çıkardı. Global otomotiv üreticilerinin tercihi olan TOTAL, Türkiye’de satışı gerçekleştirilen ürünlerin %95’ini İzmir’de üretiyor. 400’e yakın ürünün İzmir Menemen’de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayacak şekilde üretildiğini belirten yetkililer, madeni yağ harmanlama tesis kapasitesinin yılda yaklaşık 50.000 ton olduğunun altını çizdi.



Yarım milyon tonu aşkın yerli üretim



Total Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TOTAL’in Türkiye’de son 15 yılda İzmir Menemen’deki üretim tesisinde 565 bin ton madeni yağ ürettiğini vurgulayarak ve bu üretimin yarısından fazlasının otomotiv ürünleri olduğunu, aynı zamanda çok geniş bir ürün yelpazesi ile endüstri ve denizcilik alanında da ürettiği son teknoloji ürünlerle müşterilerine yüksek kalitede hizmet sağladığını belirtti.



‘Başarımız tesadüf değil’



Hisarcıklılar, “Dünyanın en büyük 4 enerji şirketinden biri olan TOTAL, madeni yağ konusunda hem TOTAL hem de ELF markalarının tecrübelerine sahip. Faaliyet gösterdiğimiz her alana yönelik, ileri teknoloji madeni yağ ve antifrizlerimiz bulunmakta. Yalnızca ilk dolum değil, yetkili ve özel servisler kanalında da güçlü bir konuma ve yüksek pazar payına sahibiz. Tüm ürünlerimizi, orijinal araç üreticileriyle (OEM) uzun yıllara dayanan iş birliklerimizden elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerle geliştirdik. Bu sebeple Türkiye’de üretilen her 2 araçtan 1’inde TOTAL madeni yağları veya antifrizlerinin kullanılması bir tesadüf değil ve biz bu başarıdan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.



